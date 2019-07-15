В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции
15 июля 2019 09:34
34
В России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции. Он пройдёт с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020-го, сообщает ТАСС.
Согласно постановлению правительства России, маркировать будут молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочную сыворотку, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты. В эксперименте примут участие производители, импортёры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, а также сферы питания.
Обеспечивать проведение эксперимента будут Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязь, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС, ФСБ России.
Как отмечается, осуществлять информационное обеспечение эксперимента будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Как отметили в организации, работа внутри пилота будет организована таким образом, чтобы исключить дублирование функций систем ветсертификации "Меркурий" и системы "Честный знак".
Для этого будет создаваться интеграция двух систем. "Меркурий" будет осуществлять контроль сырья до завода, а система ЦРПТ — отслеживать каждую единицу готовой продукции до её продажи на кассе. Обмен данными сможет осуществить полное прослеживание продукции, а также дать гарантии её безопасности.
— ЦРПТ готов к официальному запуску пилота и к работе с готовой молочной продукцией. Мы уверены в позитивном прохождении эксперимента и стабильности нашей системы. ЦРПТ, так же как и представители бизнес-сообщества, — против дублирования функций двух систем. Мы выступаем за интеграцию с "Меркурием", которая позволит системам обогащать друг друга, — рассказал замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
По словам учредителя компании "Галактика", участвующей в эксперименте, Игоря Дю, в код маркировки входит необходимая информация о продукте, благодаря чему торговая сеть автоматически контролирует не только подлинность товара, но и исключает возможность продажи просроченного товара, пишет Лайф.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 июля 2019 09:34
Осуществлять информационное обеспечение эксперимента будет Центр развития перспективных технологий. Социум
25
15 июля 2019 09:23
В насекомых содержится большое количество антиоксидантов и других полезных веществ, которые могут успешно заменить мясо. Социум
54
14 июля 2019 23:49
Это необычное устройство помогает «общаться» с соседними водителями или просто разнообразить то же заднее стекло посредством смайликов. Социум
269
Здравоохранение
14 июля 2019 12:53
К счастью, все выздоровели. Здравоохранение
1234
12 июля 2019 15:00
Михаил Ратманов рассказал собравшимся о главных направлениях реализации нацпроекта «Здравоохранение» в области и городе, уточнил задачи и планы их... Здравоохранение
397
12 июля 2019 09:25
Чаще всего отсутствие солнца и тепла затрагивает людей с тонкой душевной организацией. Здравоохранение
259
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14027
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14068
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14241
Туризм
12 июля 2019 09:56
Ранее алкоголь был доступен путешественникам лишь в отелях, барах и ресторанах. Туризм
249
11 июля 2019 12:09
По отзывам туристов, шоколад является одним из самых популярных "вкусных" сувениров. Туризм
277
10 июля 2019 13:43
В ней приняли участие Русский центр науки и культуры в Белграде и представители турбизнеса обеих сторон. Туризм
383
Образование
12 июля 2019 10:17
Пятерка лидеров осталась прежней. Образование
378
10 июля 2019 10:08
С 8 июля в Самарском Государственном Экономическом Университете начала свою работу российско-китайская летняя школа. Образование
303
9 июля 2019 23:12Почему трудно писать контрольную по истории?
Целью контрольной работы по истории является демонстрация навыков работы с литературными источниками, правильное определение причин и последствий... Образование
102
Культура
11 июля 2019 13:53
Он объединяет художников, архитекторов, дизайнеров, краеведов, историков, специализирующихся в области регионоведения. Культура
333
11 июля 2019 12:58
С премьерой спектакля и открытием новой сцены зрителей, актеров и работников ТЮЗа поздравил Губернатор Дмитрий Азаров. Культура
305
11 июля 2019 09:18
Гостей ждет концерт, мастер-классы, знакомство с Ирландией. Культура
336
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14809
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14326
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1026
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1495
Видео
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
359
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
293
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
618
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3772
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1100
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
451
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
693
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
576
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
792
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
808
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
531
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
850
Мероприятия