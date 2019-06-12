В России планируют создать институт интернет-судей

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Создание института интернет-судей, которые смогли бы рассматривать дела удаленно, планируется в России. Об этом заявил руководитель Аналитического центра при правительстве России Владислав Онищенко.По его словам, местный судья, загруженный работой или не имеющий опыта рассмотрения подобных дел, не всегда может взяться за новое дело, тогда на помощь может прийти свободный судья из другого города, взявшись за дело через Интернет. Предполагается, что в идеале подобная система будет обезличена и лишена персонального вовлечения – достаточно знать лишь, что есть истец и ответчик. Меж тем, на данный момент идея создания онлайн-правосудия только обсуждения, передает Радио Маяк.Фото pixabay.com