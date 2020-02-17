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Новости /  Общество /  Социум  

В России пенсионеры могут получить льготы на оплату коммуналки

17 февраля 2020 11:59
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В России пенсионеры могут получить льготы на оплату коммуналки
Если пенсионер не имеет льготного статуса, то он может воспользоваться субсидией.

В России плата за жилищно-коммунальные услуги с каждым годом растет. Пенсионеры могут получить льготы на оплату коммуналки, но не все знают, как это сделать. Об эффективных способах рассказала юрист Ирина Сивакова.
По ее словам, в первую очередь поможет статус льготника. Согласно законодательству, Герои России и СССР, Герои труда России, Герои соцтруда, а также ветераны боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, чернобыльцы и инвалиды имеют право на льготы – полное или частичное освобождение от оплаты услуг ЖКХ.
Кроме того, на уровне региона скидка на коммуналку положена ветеранам труда, почетным донорам, труженикам тыла и реабилитированным гражданам.
Если пенсионер не имеет льготного статуса, то он может воспользоваться субсидией. В этом случае важно доказать, что оплата услуг ЖКХ занимает значительную долю в общих расходах семьи. Здесь все зависит от региона, самый низкий уровень установлен в Москве – 10 %.

В случае, если у пенсионера нет возможности получить льготы или субсидию, можно воспользоваться скидкой на отдельные коммунальные платежи. Они предусмотрены федеральными и региональными законами, пишет издание Primpress.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Госдума предложила россиянам скидку на оплату услуг ЖКХ. Для этого гражданам придется оплачивать услуги через интернет и управкомпаниям не придется тратить деньги на бумагу.

Фото pixabay.com


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