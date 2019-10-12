В России очередь на жилье для детей-сирот продолжает расти
12 октября 2019 11:43
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Очередь детей-сирот на жилье за год увеличилась на 12 тыс. человек. В 2019-м своих квартир ждут 270 тыс. человек. Такие данные «Известиям» предоставили в Счетной палате. Для решения проблемы контрольный орган рекомендовал правительству определить ответственное за ликвидацию очередей федеральное ведомство — сегодня каждый регион разбирается с ситуацией по-своему, в некоторых субъектах сиротам приходится ждать квартир 10–12 лет. В кабмине «Известиям» сказали, что этот вопрос планируется обсудить до конца октября.
За год очередь детей-сирот на жилье выросла почти на 4,5%. По данным Счетной палаты (СП), если в 2018 году в ней числилось 258 тыс. человек, то в 2019-м –– около 270 тыс. Ежегодно жилье получают в среднем 26 тыс. сирот, не более 18% очередников. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе СП.
При этом в 2015 году очередь на жилье составляла 230 тыс. сирот. Таким образом, проблема не решается, хотя из казны ежегодно выделяют примерно по 35 млрд рублей на квартиры для сирот, из них около 7 млрд рублей — из федерального бюджета. Однако чтобы обеспечить жильем всех нуждающихся, нужно не менее 200 млрд рублей, оценили в Счетной палате.
По данным СП, в среднем в России дети-сироты ожидают жилья около 5–7 лет, в отдельных регионах этот срок превышает 10 лет. Например, в Кемеровской области очередь достигает 12 лет.
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Сирота Анна Крехтунова из села Турочак Республики Алтай ждет жилье уже восьмой год, с 2012-го, рассказала она «Известиям». Девушка родилась и жила в этом селе до 14 лет, пока ее детский дом не закрыли. Позже Анну Крехтунову направили в школу-интернат в Горно-Алтайск, где она окончила училище по специальности «повар-кондитер». Когда девушке исполнилось 18, ее отправили в родное село, чтобы там она получила жилье. Но местные власти только развели руками и предложили ей выйти замуж и жить у супруга, рассказала она. В итоге сирота переехала в Московскую область, где устроилась на работу в кулинарный отдел супермаркета. Она самостоятельно снимает квартиру вместе со своим ребенком. В администрации Турочакского района на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.
Счетная плата по итогам мониторинга проблемы рекомендовала правительству на федеральном уровне определить уполномоченный орган, который бы отвечал за выделение жилья сиротам. Дело в том, что на Минпросвещения, в фокусе которого находится этот вопрос, возложены лишь некоторые функции. Они закреплены в госпрограмме «Социальная поддержка граждан». К примеру, ведомство собирает отчетность и распределяет субсидии. Но даже эти полномочия официально за ним не закреплены.
Отсутствие единой продуманной политики в сфере обеспечения жильем детей-сирот «не позволяет понять, как и когда очередь может быть ликвидирована», подчеркнули в Счетной палате. Ранее в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагали передать эти полномочия Минстрою, что поддерживали в Минфине.
В пресс-службе Минпросвещения сообщили «Известиям», что вопрос решения проблемы очередей детей-сирот на жилье находится под пристальным вниманием ведомства, он активно обсуждается на заседаниях правительства. Детали конкретных мер, повышающих доступность жилья, будут определены кабмином, уточнили в министерстве.
В Минфине вопросы «Известий» переадресовали в социальный блок правительства.
В Минстрое «Известиям» уточнили, что вопрос закрепления полномочий за одним регулятором обсуждается на площадке правительства, ведомство, со своей стороны, будет готово к любому решению.
В пресс-службе правительства «Известиям» сказали, что до конца октября в кабмине пройдет совещание, на котором будут предметно обсуждаться сферы ведения и дальнейшие шаги ведомств, которые отвечают за решение проблемы с очередью сирот на жилье.
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Секретарь экспертного совета комитета Госдумы (ГД) по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук сказал «Известиям», что сейчас Минстрой в рамках госпрограммы по обеспечению граждан доступным жильем уже занимается ветеранами ВОВ, инвалидами, молодыми семьями. Поэтому было бы логично, если бы министерство занялось и детьми-сиротами.
Руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе» Алексей Головань сказал «Известиям», что, если Минстрой и станет ответственным за решение проблемы ведомством, построить жилье для всех нуждающихся на средства существующего финансирования невозможно. По действующим нормативам, одному человеку полагается жилье общей площадью не менее 42 кв. м.
В Госдуме 10 октября приняли решение о создании рабочей группы по вопросам обеспечения жильем детей-сирот. Ее возглавит первый заместитель председателя ГД Александр Жуков.
Комитет нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ предлагает поднять федеральное финансирование программы с 7 млрд рублей до 33 млрд рублей в год, пояснил «Известиям» первый зампред комитета Сергей Пахомов.
По оценке руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва, снизить очереди поможет только кардинальное увеличение финансирования. Но даже в этом случае — если из федерального бюджета начнут выделять по 30 млрд рублей в год — на решение проблемы понадобится не менее пяти лет.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила «Известиям», что темпы строительства жилья для детей-сирот и его выдачи не соответствуют потребностям. Дети-сироты обращаются в суды, и число неисполненных судебных решений на 1 января 2019 года составляло 23,7 тыс.
С каждым годом вопрос обеспечения жильем детей-сирот становится всё более социально острым, полагает Сергей Пахомов. Он подчеркнул, что субъекты вправе оказывать дополнительную поддержку сиротам во время ожидания жилья: предоставлять им квартиры в специальном жилом фонде по договорам соцнайма или компенсировать оплату аренды. Однако на деле далеко не все дети-сироты получают такую помощь.
Фото pixabay.com
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