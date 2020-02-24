В России начинается масленичная неделя
24 февраля 2020 12:29
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По традиции, основные мероприятия состоятся в воскресенье, 1 марта. В то же время у православных верующих с понедельника началась т.н. Сырная седмица – последняя неделя перед постом. В разных городах запланированы уличные гуляния с зажиганием костров и блинами, пишет Эхо Москвы.
Фото: Дильдина Светлана
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