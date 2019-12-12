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Новости /  Общество /  Социум  

В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи

12 декабря 2019 12:27
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В России может появиться норма об изъятии родителя из семьи
Ощутимая часть мер направлена на профилактику социального сиротства.

Члены президентского Совета по правам человека передали президенту России Владимиру Путину предложения фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» по реформе системы опеки и семейного устройства людей, оставшихся без попечения родителей, сообщает РБК. В частности, предлагается предусмотреть норму об изъятии из семьи родителя, а не ребенка.

«Нормы по изъятию родителя сейчас нет, и, даже когда мы пытаемся выселить из квартиры родителя-алкоголика, лишенного прав, суды отказывают в принудительном выселении», — прокомментировала предложение заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина. Если есть родитель, который не представляет угрозы, то ребенка предлагается переместить к нему.

Ощутимая часть мер направлена на профилактику социального сиротства. Так, изъятие ребенка из семьи предлагается сделать крайней мерой и применять ее, «только если угроза исходит от родителя и неустранима».

В случае если родители не совершали преступлений против жизни, здоровья или половой неприкосновенности ребенка, органы опеки предполагается ориентировать на помощь в его возвращении и преодоление кризиса в семье. Функции помощи семье и выявления нарушения прав детей предложено организационно разделить.

Если ребенка изъяли из семьи, предлагается перемещать его к родным и близким семьи или во временную приемную семью, а не в детский дом. В это время должна проводиться работа с его родной семьей. Решение о перемещении ребенка необходимо принимать в течение 12 часов.

Необходимость изменить процедуру изъятия детей из семей начали широко обсуждать на фоне истории о девочке, которая с момента рождения в течение более пяти лет живет в перинатальном центре. Ранее органы опеки Москвы пообещали «в ближайшие дни» подать исковое заявление об ограничении в правах родителей ребенка, пишет "Коммерсантъ".
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