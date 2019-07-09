В России может подорожать вино
9 июля 2019 10:19
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Правительство России разработало законопроект, согласно которому с 2020 года в стране повысятся ставки акцизов на вино, сообщает газета «Ведомости».
Так, новый законопроект предлагает внести поправки в Налоговый кодекс, и в случае их одобрения в России вырастут акцизы на тихие вина с 18 рублей до 31 рубля за литр, а на игристые — с 36 до 40 рублей.
Информацию о том, что правительство действительно одобрило новые поправки и в скором времени внесет их в Госдуму, в интервью газете подтвердил пресс-секретарь председателя кабинета министров Олег Осипов.
Издание отмечает, что законопроект также предусматривает, что к подакцизной продукции будет отнесен и виноград, используемый для производства вина.
Благодаря этому производители смогут получать налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом. Кроме того, предлагаемые поправки почти уравняют ставки акциза на вино и на винные напитки без добавления спирта.
Как считают эксперты, опрошенные газетой, принятие нового законопроекта приведет к повышению стоимости продукции для конечного потребителя, а стоимость винных напитков почти сравняется с уровнем цен на натуральные вина.
Фото: pixabay.com
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