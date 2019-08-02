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Новости /  Общество /  Социум  

В России хотят ввести идентификацию почты по номеру телефона

2 августа 2019 10:19
8
В России хотят ввести идентификацию почты по номеру телефона
Без его подтверждения пользоваться e-mail будет невозможно.

Совет федерации внёс в Госдуму законопроект об идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона. Без его подтверждения пользоваться e-mail будет невозможно.

Также сенаторы Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин планируют обязать почтовые сервисы ограничить рассылку запрещённой информации в России.

Авторы законопроекта уверены, что на его выполнение не потребуется дополнительных средств из госбюджета. Зато таким образом получится эффективнее бороться с терроризмом.

Фактически номер мобильного привязан к паспорту, так что после идентификации по нему можно понять, за кем числится тот или иной e-mail. Такая же история случилась с мессенджерами. Хотя на деле они не начали выполнять утверждённое законодательство, пишет iphones.ru.


Фото pixabay.com
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