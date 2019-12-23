В Роспотребнадзоре дали советы по выбору качественной елки
23 декабря 2019 10:25
61
В Роспотребнадзоре в преддверии новогодних праздников дали советы по выбору качественной натуральной и искусственной елки. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Лучше всего идти за натуральной елкой в двадцатых числах декабря, так как елка, купленная раньше, может осыпаться еще до окончания череды новогодних праздников. Приобрести дерево можно на елочном базаре в официальных точках продаж, приобретать елку с рук незаконно.
Дерево с тонким стволом не простоит долго, выбирать нужно елку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Ветви должны быть гибкими, не стоит покупать дерево, у которого они ломаются при малейшем усилии. Перед покупкой потрясите елку — иголки не должны с нее осыпаться.
При выборе искусственной елки следует ориентироваться на то, что ветви должны быть надежно закреплены, как и хвоя на них. На концах веточек не должно быть острых краев, зазубрин или оголенной проволоки. Кратковременное присутствие слабовыраженного характерного запаха пластика допустимо, но едкий химический запах говорит об использовании не соответствующих нормативам материалов.
Качественная и безопасная елка должна быть обработана специальными составами, исключающими возгорание, информация об этом должна быть на упаковке. Кроме того, важна экологическая безопасность. Чтобы убедиться в отсутствии в составе опасных для здоровья человека веществ, попросите продавца показать сертификат качества на продукт.
Вся информация на упаковке, в том числе дата изготовления, условия и правила эксплуатации, а также данные о материале, производителе, предприятии должна быть представлена на русском языке, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
23 декабря 2019 10:25
Дерево с тонким стволом не простоит долго. Социум
60
23 декабря 2019 10:17
Акция проводится в регионе двенадцатый год. Социум
66
23 декабря 2019 10:13
Ребят ждет увлекательное новогоднее представление. Социум
56
Здравоохранение
22 декабря 2019 12:17
В среднем человек нуждается в 2,5 литрах воды в сутки. Здравоохранение
317
21 декабря 2019 18:35
Открытый в Самаре центр стал первым в регионе, а всего до 2024 года их будет открыто 12. Здравоохранение
694
20 декабря 2019 19:31
Подписано трехстороннее соглашение между СамГМУ, Национальным институтом качества Росздравнадзора и министерством здравоохранения Самарской области. Здравоохранение
548
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
223
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14988
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14837
Туризм
23 декабря 2019 09:53
Наиболее чувствителен к подорожанию сегмент эконом-отдыха. Туризм
75
20 декабря 2019 13:22
Он расположился в ТРК «Московский». Туризм
740
20 декабря 2019 12:20
Каждый человек, собираясь в отпуск, хочет провести его интересно и увлекательно. И речные круизы предпочитают многие. Это невероятное ощущения/, яркие и... Туризм
55
Образование
20 декабря 2019 17:53
Несмотря на то, что вуз разменял первую сотню, он по-прежнему остается востребованным и находится «на гребне инновационной волны». Образование
538
19 декабря 2019 14:33
Из-за нового федерального закона, дающего братьям и сестрам преимущество при зачислении в первый класс школ, где уже учатся старшие дети той же семьи. Образование
377
19 декабря 2019 12:21
В начале 2020 года Эллеонора Куруленко должна покинуть пост ректора. Образование
312
Культура
22 декабря 2019 19:46
На сцене выступили лучшие творческие коллективы. Культура
270
22 декабря 2019 16:58
Проект дал жителям СО возможность самим формировать культурную программу в городах и сёлах. Культура
303
22 декабря 2019 14:55
С 25 декабря по 13 января в актовом зале Самарского института культуры. Культура
271
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
182
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15555
Мода
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
80
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
120
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
268
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
403
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
552
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
370
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1113
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
780
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
717
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
441
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
648
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
776
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1034
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2168
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2676
Мероприятия