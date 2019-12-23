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Новости /  Общество /  Социум  

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору качественной елки

23 декабря 2019 10:25
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В Роспотребнадзоре дали советы по выбору качественной елки
Дерево с тонким стволом не простоит долго.

В Роспотребнадзоре в преддверии новогодних праздников дали советы по выбору качественной натуральной и искусственной елки. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Лучше всего идти за натуральной елкой в двадцатых числах декабря, так как елка, купленная раньше, может осыпаться еще до окончания череды новогодних праздников. Приобрести дерево можно на елочном базаре в официальных точках продаж, приобретать елку с рук незаконно.
Дерево с тонким стволом не простоит долго, выбирать нужно елку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Ветви должны быть гибкими, не стоит покупать дерево, у которого они ломаются при малейшем усилии. Перед покупкой потрясите елку — иголки не должны с нее осыпаться.

При выборе искусственной елки следует ориентироваться на то, что ветви должны быть надежно закреплены, как и хвоя на них. На концах веточек не должно быть острых краев, зазубрин или оголенной проволоки. Кратковременное присутствие слабовыраженного характерного запаха пластика допустимо, но едкий химический запах говорит об использовании не соответствующих нормативам материалов.

Качественная и безопасная елка должна быть обработана специальными составами, исключающими возгорание, информация об этом должна быть на упаковке. Кроме того, важна экологическая безопасность. Чтобы убедиться в отсутствии в составе опасных для здоровья человека веществ, попросите продавца показать сертификат качества на продукт.

Вся информация на упаковке, в том числе дата изготовления, условия и правила эксплуатации, а также данные о материале, производителе, предприятии должна быть представлена на русском языке, пишут "Известия".

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Комментарии


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