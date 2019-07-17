В Роскачестве раскрыли секрет выбора самого сладкого арбуза
17 июля 2019 10:38
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«Роскачество» разработало рекомендации по выбору сладкого и зрелого арбуза. Для того чтобы выбрать сладкий и созревший арбуз, по нему нужно постучать.
Важно, чтобы звук был не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким и напоминающим вибрацию. Если звук глухой, значит арбуз перезрел, а если слишком звонкий — не вызрел до конца, говорится в сообщении поступившем в «Известия».
Арбуз должен быть без побитостей и трещин. При этом его корочка не должна блестеть. Если она глянцевая, велик риск того, что арбуз неспелый.
Кроме того, на кожуре арбуза обязательно должно присутствовать «земляное пятно». Оно должно быть ярко-желтого цвета и чем ярче, тем лучше. Это значит, что арбуз собрали вовремя. Эксперты подчеркнули, что земляное пятно должно быть только одно. А вот цвет и форма арбуза никак не повлияют на его вкус.
В Роскачестве особенно подчеркнули, что сухость хвостика арбуза на полках магазина не показательна. С одной стороны, высохший хвостик — это признак того, что арбуз созрел и больше не берет из почвы влагу.
При этом пока арбуз доедет до места продажи, его хвостик, будь он совсем зеленым, высохнет в любом случае. На это уйдет всего 3–4 дня, добавили в организации.
Стоит отметь, что сжимать арбуз, рассчитывая на характерный треск, не нужно. Ягода хрустит при надавливании всего один раз и, вероятнее всего, арбуз уже хрустнул при транспортировке.
Уже дома можно проверить зрелость арбуза, опустив его в ванну. Арбуз не должен тонуть, а если он тонет, то, значит, перезрел, из него вышел воздух.
«Если, разрезав арбу,з вы увидели много белых семечек, это говорит о том, что арбуз удобрялся нитратами. Мякоть при этом созрела быстрее, а на созревание семечек минеральные удобрения никак не сказываются», — заключила директор департамента исследований «Роскачества» Людмила Викулова.
Фото: pixabay.com
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