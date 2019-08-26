В Роскачестве назвали способы борьбы с травлей детей в интернете
26 августа 2019 11:45
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Специалисты Роскачества в преддверии нового учебного года составили рекомендации о том, как обезопасить детей от кибербуллинга.
Кибербуллингом называют целенаправленную и повторяющуюся травлю в интернете. Главное отличие кибербуллинга от травли в обычной жизни — это маска анонимности, за которой может скрываться обидчик, рассказала менеджер образовательных программ Group-IB Полина Фомина, пишут "Известия".
Если ребенок подвергся онлайн-нападкам, важно игнорировать провокаторов. Лишившись мотивации, обидчик быстро успокоится и прекратит попытки задеть вас, отметили в Роскачестве.
В противном случае преследователя стоит попросить удалить оскорбительный материал. При этом его необходимо предупредить, что в случае продолжения травли последует обращение в полицию.
Если это не помогает, эксперты предлагают отправить жалобу на материал. На оскорбления в соцсетях нужно жаловаться, а обидчиков — блокировать. Это самый простой и действенный способ усмирить интернет-агрессора, говорится в сообщении организации.
Следующим шагом должна стать жалоба на материал в суд, в полицию или Роскомнадзор. Кроме того, если обидчик взял фотографии и переписки из вашего аккаунта без вашего согласия, например, взломав аккаунт в соцсети, обязательно смените пароль.
Специалисты по кибербезопасности выделили пять основных видов травли в Сети: троллинг, хейтинг, киберсталкинг, секстинг и грифинг.
При помощи троллинга жертву высмеивают, а также размещают в соцсетях негативную информацию. Хейтинг подразумевает необоснованную критику в виде комментариев.
Киберсталкинг — это преследование жертвы при помощи гаджетов, включая регулярные угрозы в ее адрес и в адрес ее членов семьи.
Шантаж, вымогательство или месть бывшему партнеру путем рассылки фотографий и видеозаписей с обнаженными людьми получили название секстинг.
Грифинг относится к многопользовательским онлайн-играм. Обидчик стремится лишить других удовольствия от игры, для чего активно использует брань, блокирует отдельные области игры и открыто мошенничает.
Ранее в мае в Общественной палате РФ предложили ввести уголовную ответственность за троллинг и буллинг в Сети, который в том числе доводит детей до самоубийств. В июне эту инициативу поддержала депутат Госдумы Тамара Плетнева.
Фото: pixabay.com
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Комментарии
Социум
26 августа 2019 12:57
По нему был совершен крестный ход духовенства. Социум
20
26 августа 2019 11:45
На оскорбления в соцсетях нужно жаловаться, а обидчиков — блокировать. Социум
74
26 августа 2019 11:35
На сообщение уже отреагировал депутат Госдурственной Думы РФ Александр Хинштейн. Социум
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