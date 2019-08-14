Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 14 августа, 15:36
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/08:
USD 65.6
0.17
EUR 73.41
0.29
Новости /  Общество /  Социум  

В Роскачестве дали советы по выбору вина

14 августа 2019 11:00
145
В Роскачестве дали советы по выбору вина
Для оценки вина существует 12 параметров.

Эксперты «Винного гида России» Роскачества составили советы по выбору вина. Рекомендации приведены в пресс-релизе системы мониторинга качества, который есть в распоряжении «Известий».
В первую очередь необходимо оценить его внешний вид — при взгляде на просвет напиток должен быть чистым и прозрачным по цвету. В вине не должно быть «хлопьев» и липкого на вид осадка.

В красном вине допускается так называемый винный камень — осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета, естественный для выдержанных вин. При этом наличие «винного камня» не допускается российским ГОСТом. Молодое белое вино может иметь золотистый, легкий зеленоватый или лимонный оттенок, но при этом не должно отливать янтарем или по цвету напоминать нерафинированное подсолнечное масло.

Главный враг вина — кислород. О его наличии в красном вине будут говорить запах вареной свеклы и прочие овощные «оттенки», а в белом — запах моченого яблока, старого погреба или подгнившей листвы.

«Заболеть» вино может и из-за пробки. Полностью перебить аромат вина может «корк» — запах мокрого картона. Он появляется из-за трихлоранизола, который поражает натуральную пробку из коры особой породы дуба, растущего в Испании и Португалии.

Еще одной проблемой являются «летучие кислоты» — при высоком их уровне вино стремится стать винным уксусом. Характерные «уксусные» оттенки будут проявляться в аромате вина.

Если во время первого глотка чувствуется неприятное жжение, то лучше отказаться от напитка — в нем может быть высокий уровень летучих кислот или избыток вещества SO2, которым защищают вино от окисления и проблем с микробиологией.

«Данные советы помогут вам стать экспертами в этой важной области и не «нарваться» на некачественное вино. <…> Помните, что цена — еще не показатель качества!» — говорится в сообщении.

Ранее специалисты Роскачества предложили считать вино сельскохозяйственным продуктом. В организации полагают, что последующие за подобным решением изменения в требованиях к напитку позволят продвинуть качественную отечественную продукцию.


Фото: pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
14 августа 2019  14:34
Ольга Гальцова особо подчеркнула важность развития доступности качественной юридической помощи, как платной, так и бесплатной, чтобы удалить с рынка недобросовестных участников.
Ольга Гальцова: Как сделать юридическую помощь доступнее для граждан?
Ольга Гальцова особо подчеркнула важность развития доступности качественной юридической помощи, как платной, так и бесплатной, чтобы удалить с рынка... Социум
51
14 августа 2019  14:01
Военные ЦВО применили на спецучениях под Самарой новейший антидронный комплекс Силок"
Военные ЦВО применили на спецучениях под Самарой новейший антидронный комплекс "Силок"
Военнослужащие на Рощинском полигоне несколько раз отработали действия по отражению групповой атаки беспилотников противника. Социум
94
14 августа 2019  13:50
Переход на четырехдневную рабочую неделю может привести к росту разводов
Переход на четырехдневную рабочую неделю может привести к росту разводов
В Минтруда подчеркнули, что 40 рабочих часов — это только верхняя планка, и никто не запрещает работать меньше уже сейчас. Социум
102
Весь список

Здравоохранение
14 августа 2019  12:42
Михаил Ратманов поздравил медицинский центр Династия с рождением 4000-го ребенка
Михаил Ратманов поздравил медицинский центр «Династия» с рождением 4000-го ребенка
Родилась здоровая девочка. Здравоохранение
146
14 августа 2019  09:45
Тыква признана самым омолаживающим овощем
Тыква признана самым омолаживающим овощем
Если есть тыкву каждый день, то память и внимание заметно улучшатся. Здравоохранение
149
13 августа 2019  14:49
В рамках обмена студенты будут находиться здесь на стажировке до конца августа.
Студенты из Египта и Италии проходят практику в областной больнице Ерошевского
В рамках обмена студенты будут находиться здесь на стажировке до конца августа.  Здравоохранение
321
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14204
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14197
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14325
Весь список
Туризм
13 августа 2019  11:57
После ЧМ в России перестали строить люксовые отели
После ЧМ в России перестали строить люксовые отели
В стране в целом упала динамика открытия новых отелей.  Туризм
220
2 августа 2019  12:59
В Самарской области появится экологическая деревня с современным туристическим центром.
В Самарской области обустроят экологическую деревню
Она появится в селе Смолькино – в месте, где в доисторические времена остановился ледник. Туризм
492
30 июля 2019  10:42
Отпускной бюджет россиян за 3 года вырос всего на 5%
Отпускной бюджет россиян за 3 года вырос всего на 5%
Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. руб. Туризм
307
Весь список
Образование
14 августа 2019  09:15
В российских школах могут появиться факультативы по киберспорту
В российских школах могут появиться факультативы по киберспорту
Соответствующее предложение Институт развития интернета направил министру просвещения Ольге Васильевой.  Образование
145
13 августа 2019  11:55
Стартовала регистрация на всероссийскую образовательную акцию Тотальный ЕГЭ
Стартовала регистрация на всероссийскую образовательную акцию «Тотальный ЕГЭ»
Она пройдет 1 сентября по всей России. Образование
234
12 августа 2019  21:28
У учащегося, который решил после 9-го класса получить среднее профессиональное образование, останется право сдавать ЕГЭ, оно законодательно закреплено.
Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
У учащегося, который решил после 9-го класса получить среднее профессиональное образование, останется право сдавать ЕГЭ, оно законодательно закреплено.   Образование
279
Весь список

Культура
14 августа 2019  09:58
Почетным гостем VI-го Самарского кинофестиваля 70/30 станет продюсер Владислав Пастернак
Почетным гостем VI-го Самарского кинофестиваля 70/30 станет продюсер Владислав Пастернак
В этом году главный киносмотр Самары пройдет 7 сентября в Центре российской кинематографии «Художественный». Культура
140
12 августа 2019  13:13
17 августа на набережной в Самаре пройдёт концерт Муниципального духового оркестра в честь закрытия сезона
17 августа на набережной в Самаре пройдёт концерт Муниципального духового оркестра в честь закрытия сезона
Реализация проекта «Культурное сердце России» продолжается. Культура
396
11 августа 2019  14:58
В последующие дни театр «Самарская площадь» покажет детективную комедию «Фен-шуй», комитрагедию «Не такой как все» и комедию «Тестостерон»).
Театральный сезон в Самаре откроется 15 августа
В последующие дни театр «Самарская площадь» покажет детективную комедию «Фен-шуй», комитрагедию «Не такой как все» и комедию... Культура
367
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14949
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14436
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1126
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1611
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
432
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
924
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
526
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
637
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
551
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
460
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
518
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
352
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
535
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
885
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
865
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
802
Весь список

Мероприятия
Начался XXIII Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»
В Волжском районе проходит второй этап операции «Мак»
Самарские спортсмены - призеры первенства Европы по мини-гольфу
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные