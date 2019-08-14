В Роскачестве дали советы по выбору вина
14 августа 2019 11:00
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Эксперты «Винного гида России» Роскачества составили советы по выбору вина. Рекомендации приведены в пресс-релизе системы мониторинга качества, который есть в распоряжении «Известий».
В первую очередь необходимо оценить его внешний вид — при взгляде на просвет напиток должен быть чистым и прозрачным по цвету. В вине не должно быть «хлопьев» и липкого на вид осадка.
В красном вине допускается так называемый винный камень — осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета, естественный для выдержанных вин. При этом наличие «винного камня» не допускается российским ГОСТом. Молодое белое вино может иметь золотистый, легкий зеленоватый или лимонный оттенок, но при этом не должно отливать янтарем или по цвету напоминать нерафинированное подсолнечное масло.
Главный враг вина — кислород. О его наличии в красном вине будут говорить запах вареной свеклы и прочие овощные «оттенки», а в белом — запах моченого яблока, старого погреба или подгнившей листвы.
«Заболеть» вино может и из-за пробки. Полностью перебить аромат вина может «корк» — запах мокрого картона. Он появляется из-за трихлоранизола, который поражает натуральную пробку из коры особой породы дуба, растущего в Испании и Португалии.
Еще одной проблемой являются «летучие кислоты» — при высоком их уровне вино стремится стать винным уксусом. Характерные «уксусные» оттенки будут проявляться в аромате вина.
Если во время первого глотка чувствуется неприятное жжение, то лучше отказаться от напитка — в нем может быть высокий уровень летучих кислот или избыток вещества SO2, которым защищают вино от окисления и проблем с микробиологией.
«Данные советы помогут вам стать экспертами в этой важной области и не «нарваться» на некачественное вино. <…> Помните, что цена — еще не показатель качества!» — говорится в сообщении.
Ранее специалисты Роскачества предложили считать вино сельскохозяйственным продуктом. В организации полагают, что последующие за подобным решением изменения в требованиях к напитку позволят продвинуть качественную отечественную продукцию.
Фото: pixabay.com
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