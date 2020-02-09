В Приволжском районе сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Засветись – стань заметней на дороге!»
9 февраля 2020 13:15
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В рамках профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району на постоянной основе проводят мероприятия и акции с участниками дорожного движения.
На этот раз на центральной площади села Приволжье Госавтоинспекторы провели акцию «Засветись – стань заметней на дороге!», целью которой стало объяснить важность использования световозвращающих элементов.
Полицейские вручали световозвращающие ленточки пешеходам, показывали, как правильно их использовать и куда наклеивать, а также разъясняли, что светоотражатели повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. Именно поэтому каждому необходимо иметь на верхней одежде или сумках эти яркие отражающие аксессуары, которые помогут стать заметными для водителей и избежать опасных ситуаций.
Родителям организаторы акции напомнили о необходимости проведения воспитательных бесед по ПДД со своими детьми, составления с ними безопасного маршрута до школы и контроля за тем, чтобы ребята не забывали о световозвращающих элементах в темное время суток, особенно – в непогоду.
По завершении мероприятия стражи порядка призвали пешеходов быть внимательными на дороге и не пренебрегать Правилами дорожного движения, соощает облМВД.
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9 февраля 2020 13:15
Она состоялась на центральной площади села Приволжье. Социум
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9 февраля 2020 11:28
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9 февраля 2020 10:27
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