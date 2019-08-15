В Похвистнево проинспектировали качество жилья, приобретаемого для переселения граждан из аварийного фонда

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14 августа состоялась рабочая поездка представителей министерства строительства Самарской области в г.о. Похвистнево. Комиссия оценивала качество приобретенных жилых помещений для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда в текущем году в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».«Нам предстоит огромная работа по расселению людей из ветхого и аварийного жилья. Причем сделать это нужно темпами, каких у нас не было никогда. Уже в 2019 году должно быть расселено вдвое больше, чем в прошлом году. В 2020 году эти объемы нужно увеличить еще в 3 раза, увеличив до 30 тыс. кв. м объемы расселяемого непригодного жилья. А всего за 6 лет должно быть расселено свыше 340 тыс. кв. м аварийного жилья. И мы сделаем эту работу в муниципалитетах», - поставил задачу Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Послании.В настоящее время состоялось 14 аукционов по приобретению квартир в муниципальную собственность для переселения граждан. На текущий момент подписано 14 муниципальных контрактов.В г.о. Похвистнево на первом этапе (2019-2020 гг.) планируется расселить 163 человека из 9 аварийных домов. Первый заместитель главы г.о. Похвистнево Евгений Пензин уточнил: «Комиссия работает, проводит обследование квартир, предоставляемых для переселения, на предмет соответствия техническим условиям. После данной процедуры квартиры будут переданы в муниципальную собственность и предоставлены гражданам. В Похвистнево на данный момент закупаются квартиры со вторичного рынка».Одна из тех граждан, кто нуждается в переселении в новое жилье, Валентина Пятаева рассказала, что прожила всю свою жизнь в двухэтажном здании по улице Кооперативной. Дом, построенный более 60 лет назад, был признан аварийным в 2013 году. «Эту квартиру получили ещё мои родители, когда были молодыми, - уточнила Валентина Михайловна. - Сейчас жить здесь очень тяжело, зимой замерзаем, крыша течёт, полы очень холодные. В администрации сказали, что при переселении никаких дополнительных затрат не потребуется».На территории г.о. Похвистнево к мероприятиям по приему квартир привлекаются и общественные деятели. Член общественной палаты города Павел Клыков помогает комиссии уже четвертый год: «Моя задача - выявить как можно больше недостатков предоставляемых квартир, чтобы у людей не было претензий к администрации города. Сейчас я знаю, на что в первую очередь нужно обращать внимание при проверке».Министерством строительства Самарской области на территории региона при финансовой поддержке государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ реализуется программа «Переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года. Общий объем финансирования мероприятий составляет более 14 400 млн руб., сообщает пресс-служба облправительства«Правительством Российской Федерации для Самарской области на 2019 год установлен целевой показатель по расселению в размере 4600 кв. м, но Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым была поставлена задача увеличить этот объём. Выполнять поставленную задачу предстоит всем, от муниципалитетов до министерства строительства Самарской области», - прокомментировала руководитель департамента жилищной политики регионального минстроя Светлана Коростина.