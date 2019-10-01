В Новокуйбышевске состоялся форум работников дошкольного образования

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30 сентября в Поволжском Доме учителя (г. Новокуйбышевск) состоялся форум работников дошкольного образования «Штрих-код детства», посвящённый Дню работников дошкольного образования.На мероприятии была организована интерактивная выставка, сотрудники детских садов делились опытом работы по формированию у подрастающего поколения основ инженерно-технического мышления, в том числе благодаря проектной деятельности, рассказали, как эффективно реализовать федеральные государственные образовательные стандарты.По мнению организаторов, главная идея и название форума «Штрих-код детства» ориентируют участников на то, что каждый человек имеет свой стиль, почерк, мышление, направление, движение, а основная задача воспитателя - с раннего возраста рассмотреть в ребенке его способности, сильные и слабые черты характера, помочь ему раскрыть творческий потенциал.«Главное - стремление вперед. Педагог должен видеть глаза детей, видеть в воспитанниках пусть маленьких, но личностей со своим мнением, своими талантами, - отметила заведующий детского сада «Буратино», почётный работник общего образования Российской Федерации Татьяна Дьякова. - Воспитатель – образец для подражания, поэтому педагог должен держать высокую планку в любых вопросах, соблюдать педагогическую этику по отношению к ребенку, коллегам, родителям».«Ежегодно сотрудники детских садов Поволжского округа стремятся к совершенствованию дошкольного образования и делают всё для решения стратегических задач, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным и Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым. Наши детские сады традиционно держат высокую планку профессионального мастерства, представляя хорошее качество образования, интересные и содержательные проекты, - рассказала руководитель Поволжского территориального управления министерства образования и науки Самарской области Светлана Сазонова. - В этом году на уровне региона впервые был проведён конкурс наставников. Мы гордимся, что первое место в номинации «Наставник в дошкольной образовательной организации» заняла воспитатель детского сада «Терем Теремок» Ирина Александровна Белякова».Сегодня в детских садах Поволжского образовательного округа трудятся 1202 работника, работает 51 детский сад, в которых около 13 тыс. детей осваивают программы дошкольного образования.«Формирование гармонично развитой личности должно начинаться с дошкольного детства. Именно такую цель перед системой образования поставил Президент Владимир Владимирович Путин, - подчеркнула заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. - И наша первоочередная задача – сделать дошкольное образование доступным для каждого ребенка. Это одна из ключевых позиций в Стратегии развития Самарской области до 2030 года, которая разработана по инициативе Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова с учетом мнения жителей. В нашем регионе в рамках нацпроекта «Демография» ведется строительство детских садов. Кроме этого, капитально ремонтируются и реконструируются существующие дошкольные учреждения, в них открываются дополнительные ясельные группы. Как пример, в прошлом учебном году на территории Волжского района было создано 713 дополнительных мест, в том числе 156 мест для детей в возрасте до 3 лет. Но для министерства крайне важно не только обеспечить места в детсадах, но и разработать единый подход к образовательной программе малышей. Учесть лучшие практики и внедрить их в работу помогают подобные форумы».Во время форума были обозначены основные достижения в сфере дошкольного образования Поволжского образовательного округа. Торжественное мероприятие, посвященное Дню дошкольного работника, завершилось концертной программой от воспитанников и педагогов детских садов Волжского района и Новокуйбышевска, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com