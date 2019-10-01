Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 1 октября, 16:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/10:
USD 64.64
0.22
EUR 70.72
0.4
Новости /  Общество /  Социум  

В Новокуйбышевске состоялся форум работников дошкольного образования

1 октября 2019 11:27
167
В Новокуйбышевске состоялся форум работников дошкольного образования
Во время форума были обозначены основные достижения в сфере дошкольного образования Поволжского образовательного округа.

30 сентября в Поволжском Доме учителя (г. Новокуйбышевск) состоялся форум работников дошкольного образования «Штрих-код детства», посвящённый Дню работников дошкольного образования.

На мероприятии была организована интерактивная выставка, сотрудники детских садов делились опытом работы по формированию у подрастающего поколения основ инженерно-технического мышления, в том числе благодаря проектной деятельности, рассказали, как эффективно реализовать федеральные государственные образовательные стандарты.
По мнению организаторов, главная идея и название форума «Штрих-код детства» ориентируют участников на то, что каждый человек имеет свой стиль, почерк, мышление, направление, движение, а основная задача воспитателя - с раннего возраста рассмотреть в ребенке его способности, сильные и слабые черты характера, помочь ему раскрыть творческий потенциал.

«Главное - стремление вперед. Педагог должен видеть глаза детей, видеть в воспитанниках пусть маленьких, но личностей со своим мнением, своими талантами, - отметила заведующий детского сада «Буратино», почётный работник общего образования Российской Федерации Татьяна Дьякова. - Воспитатель – образец для подражания, поэтому педагог должен держать высокую планку в любых вопросах, соблюдать педагогическую этику по отношению к ребенку, коллегам, родителям».
«Ежегодно сотрудники детских садов Поволжского округа стремятся к совершенствованию дошкольного образования и делают всё для решения стратегических задач, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным и Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым. Наши детские сады традиционно держат высокую планку профессионального мастерства, представляя хорошее качество образования, интересные и содержательные проекты, - рассказала руководитель Поволжского территориального управления министерства образования и науки Самарской области Светлана Сазонова. - В этом году на уровне региона впервые был проведён конкурс наставников. Мы гордимся, что первое место в номинации «Наставник в дошкольной образовательной организации» заняла воспитатель детского сада «Терем Теремок» Ирина Александровна Белякова».
Сегодня в детских садах Поволжского образовательного округа трудятся 1202 работника, работает 51 детский сад, в которых около 13 тыс. детей осваивают программы дошкольного образования.

«Формирование гармонично развитой личности должно начинаться с дошкольного детства. Именно такую цель перед системой образования поставил Президент Владимир Владимирович Путин, - подчеркнула заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. - И наша первоочередная задача – сделать дошкольное образование доступным для каждого ребенка. Это одна из ключевых позиций в Стратегии развития Самарской области до 2030 года, которая разработана по инициативе Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова с учетом мнения жителей. В нашем регионе в рамках нацпроекта «Демография» ведется строительство детских садов. Кроме этого, капитально ремонтируются и реконструируются существующие дошкольные учреждения, в них открываются дополнительные ясельные группы. Как пример, в прошлом учебном году на территории Волжского района было создано 713 дополнительных мест, в том числе 156 мест для детей в возрасте до 3 лет. Но для министерства крайне важно не только обеспечить места в детсадах, но и разработать единый подход к образовательной программе малышей. Учесть лучшие практики и внедрить их в работу помогают подобные форумы».

Во время форума были обозначены основные достижения в сфере дошкольного образования Поволжского образовательного округа. Торжественное мероприятие, посвященное Дню дошкольного работника, завершилось концертной программой от воспитанников и педагогов детских садов Волжского района и Новокуйбышевска, сообщает пресс-служба облправительства.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
1 октября 2019  15:52
25 сентября стартовала экспедиция сводного отряда туристов Самарской и Иркутской областей. Главная цель - добраться до места подвига Валерия Грушина - он погиб на реке Уде у метеостанции Хадама.
Самарская экспедиция добралась до места подвига Валерия Грушина
25 сентября стартовала экспедиция сводного отряда туристов Самарской и Иркутской областей. Главная цель - добраться до места подвига Валерия Грушина - он погиб... Социум
4
1 октября 2019  15:38
Сегодня вступают в силу изменения в законодательстве, которые скажутся на жизни большинства россиян.
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Сегодня вступают в силу изменения в законодательстве, которые скажутся на жизни большинства россиян.  Социум
46
1 октября 2019  14:47
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий.
В СО ожидается дождь и сильный ветер
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий.  Социум
93
Весь список

Здравоохранение
1 октября 2019  10:59
Названы признаки близкого сердечного приступа у женщин
Названы признаки близкого сердечного приступа у женщин
Курение, диабет или высокое кровяное давление усугубляют ситуацию. Здравоохранение
148
30 сентября 2019  22:35
Родители самостоятельно покупали дорогое лекарство.
По поручению Дмитрия Азарова юный Алексей Лазарев из Сызрани, страдающий ДЦП, получил жизненно важный дорогостоящий препарат
Родители самостоятельно покупали дорогое лекарство.  Здравоохранение
348
30 сентября 2019  18:24
Качественная и доступная имплантация зубов в Самаре
Всего лишь несколько десятилетий назад имплантация зубов относилась к элитным видам несъемного протезирования.   Здравоохранение
54
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14471
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14421
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14438
Весь список
Туризм
25 сентября 2019  13:51
Финалистами регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма в ПФО стали 22 проекта от Самарской области
Финалистами регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма в ПФО стали 22 проекта от Самарской области
В их числе фестивали еды, музыки, моды. Туризм
266
23 сентября 2019  11:58
В октябре из Самары запустят рейс до курорта в Китае
В октябре из Самары запустят рейс до курорта в Китае
Время полета составит 10 часов. Туризм
400
11 сентября 2019  09:10
Самара вошла в топ-15 рейтинга городов-путешественников
Самара вошла в топ-15 рейтинга городов-путешественников
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
393
Весь список
Образование
1 октября 2019  12:37
Самарский университет открывает в Артеке лабораторию искусственного интеллекта
Самарский университет открывает в «Артеке» лабораторию искусственного интеллекта
.На площадке международного детского центра школьники получат навыки обучения нейронных сетей, создания алгоритмов для роботов и беспилотных автомобилей. Образование
135
29 сентября 2019  10:52
В Самаре пройдет дискуссионный клуб на французском языке
В Самаре пройдет дискуссионный клуб на французском языке
Его проведет француженка Жюльет Карс.  Образование
302
27 сентября 2019  14:31
За два дня работы Форума участники обсудили широкий круг вопросов, посвященных взаимодействию предприятий и организаций Самарской области.
Научно-образовательный центр Самарской области принял участие в форуме «Машиностроение-транспорту»
За два дня работы Форума участники обсудили широкий круг вопросов, посвященных взаимодействию предприятий и организаций Самарской области.   Образование
431
Весь список

Культура
1 октября 2019  14:38
Он посвящен Международному дню музыки.
В Самаре пройдет фестиваль «Спасибо, музыка, тебе!»
Он посвящен Международному дню музыки.   Культура
99
1 октября 2019  13:03
В Самаре завершился IV Межрегиональный фестиваль Волга театральная
В Самаре завершился IV Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
На восемь дней наш город стал театральным центром Приволжского федерального округа. Культура
165
30 сентября 2019  20:52
Прощание с Захаровым пройдет в его родном "Ленкоме" 1 октября. После его похоронят на Новодевичьем кладбище.
"Ленком" попросит московские власти присвоить театру имя Марка Захарова
Прощание с Захаровым пройдет в его родном "Ленкоме" 1 октября. После его похоронят на Новодевичьем кладбище.  Культура
313
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15167
Весь список
Мода
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
72
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
157
4 сентября 2019  19:18
Как продать кожаные и меховые изделия
 Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени.  Мода
147
Весь список


Видео
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
136
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
479
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
449
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
625
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
448
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
920
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1165
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
833
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1093
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1285
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
706
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2570
Весь список

Мероприятия
В Самаре подведены итоги Спартакиады Вооруженных Сил РФ по военно-прикладным видам спорта
В музее прошел вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения легендарного конструктора Дмитрия Ильича Козлова
В Тольятти отметили День машиностроителя
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные