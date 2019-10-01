В Новокуйбышевске состоялся форум работников дошкольного образования
1 октября 2019 11:27
167
30 сентября в Поволжском Доме учителя (г. Новокуйбышевск) состоялся форум работников дошкольного образования «Штрих-код детства», посвящённый Дню работников дошкольного образования.
На мероприятии была организована интерактивная выставка, сотрудники детских садов делились опытом работы по формированию у подрастающего поколения основ инженерно-технического мышления, в том числе благодаря проектной деятельности, рассказали, как эффективно реализовать федеральные государственные образовательные стандарты.
По мнению организаторов, главная идея и название форума «Штрих-код детства» ориентируют участников на то, что каждый человек имеет свой стиль, почерк, мышление, направление, движение, а основная задача воспитателя - с раннего возраста рассмотреть в ребенке его способности, сильные и слабые черты характера, помочь ему раскрыть творческий потенциал.
«Главное - стремление вперед. Педагог должен видеть глаза детей, видеть в воспитанниках пусть маленьких, но личностей со своим мнением, своими талантами, - отметила заведующий детского сада «Буратино», почётный работник общего образования Российской Федерации Татьяна Дьякова. - Воспитатель – образец для подражания, поэтому педагог должен держать высокую планку в любых вопросах, соблюдать педагогическую этику по отношению к ребенку, коллегам, родителям».
«Ежегодно сотрудники детских садов Поволжского округа стремятся к совершенствованию дошкольного образования и делают всё для решения стратегических задач, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным и Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым. Наши детские сады традиционно держат высокую планку профессионального мастерства, представляя хорошее качество образования, интересные и содержательные проекты, - рассказала руководитель Поволжского территориального управления министерства образования и науки Самарской области Светлана Сазонова. - В этом году на уровне региона впервые был проведён конкурс наставников. Мы гордимся, что первое место в номинации «Наставник в дошкольной образовательной организации» заняла воспитатель детского сада «Терем Теремок» Ирина Александровна Белякова».
Сегодня в детских садах Поволжского образовательного округа трудятся 1202 работника, работает 51 детский сад, в которых около 13 тыс. детей осваивают программы дошкольного образования.
«Формирование гармонично развитой личности должно начинаться с дошкольного детства. Именно такую цель перед системой образования поставил Президент Владимир Владимирович Путин, - подчеркнула заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. - И наша первоочередная задача – сделать дошкольное образование доступным для каждого ребенка. Это одна из ключевых позиций в Стратегии развития Самарской области до 2030 года, которая разработана по инициативе Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова с учетом мнения жителей. В нашем регионе в рамках нацпроекта «Демография» ведется строительство детских садов. Кроме этого, капитально ремонтируются и реконструируются существующие дошкольные учреждения, в них открываются дополнительные ясельные группы. Как пример, в прошлом учебном году на территории Волжского района было создано 713 дополнительных мест, в том числе 156 мест для детей в возрасте до 3 лет. Но для министерства крайне важно не только обеспечить места в детсадах, но и разработать единый подход к образовательной программе малышей. Учесть лучшие практики и внедрить их в работу помогают подобные форумы».
Во время форума были обозначены основные достижения в сфере дошкольного образования Поволжского образовательного округа. Торжественное мероприятие, посвященное Дню дошкольного работника, завершилось концертной программой от воспитанников и педагогов детских садов Волжского района и Новокуйбышевска, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
1 октября 2019 15:52
25 сентября стартовала экспедиция сводного отряда туристов Самарской и Иркутской областей. Главная цель - добраться до места подвига Валерия Грушина - он погиб... Социум
4
1 октября 2019 15:38
Сегодня вступают в силу изменения в законодательстве, которые скажутся на жизни большинства россиян. Социум
46
1 октября 2019 14:47
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий. Социум
93
Здравоохранение
1 октября 2019 10:59
Курение, диабет или высокое кровяное давление усугубляют ситуацию. Здравоохранение
148
30 сентября 2019 22:35
Родители самостоятельно покупали дорогое лекарство. Здравоохранение
348
30 сентября 2019 18:24Качественная и доступная имплантация зубов в Самаре
Всего лишь несколько десятилетий назад имплантация зубов относилась к элитным видам несъемного протезирования. Здравоохранение
54
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14471
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14421
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14438
Туризм
25 сентября 2019 13:51
В их числе фестивали еды, музыки, моды. Туризм
266
23 сентября 2019 11:58
Время полета составит 10 часов. Туризм
400
11 сентября 2019 09:10
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
393
Образование
1 октября 2019 12:37
.На площадке международного детского центра школьники получат навыки обучения нейронных сетей, создания алгоритмов для роботов и беспилотных автомобилей. Образование
135
29 сентября 2019 10:52
Его проведет француженка Жюльет Карс. Образование
302
27 сентября 2019 14:31
За два дня работы Форума участники обсудили широкий круг вопросов, посвященных взаимодействию предприятий и организаций Самарской области. Образование
431
Культура
1 октября 2019 14:38
Он посвящен Международному дню музыки. Культура
99
1 октября 2019 13:03
На восемь дней наш город стал театральным центром Приволжского федерального округа. Культура
165
30 сентября 2019 20:52
Прощание с Захаровым пройдет в его родном "Ленкоме" 1 октября. После его похоронят на Новодевичьем кладбище. Культура
313
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15167
Мода
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
72
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
157
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
147
Видео
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
136
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
479
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
449
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
625
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
448
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
920
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1165
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
833
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1093
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1285
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
706
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2570
Мероприятия