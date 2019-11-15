В Новокуйбышевске обсудили работу с волонтерами

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С 12 по 14 ноября в Новокуйбышевске прошел семинар-совещание для специалистов, отвечающих за поддержку и развитие добровольческого движения, руководителей волонтерских объединений муниципальных образований Самарской области. На семинаре обсудили федеральные добровольческие тренды, новые форматы работы с волонтерами и реализацию федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».В работе семинаре приняли участие 80 организаторов добровольческого движения из всех муниципальных образований Самарской области. Ведущие специалисты в сферах добровольчества, массовых коммуникаций и мотивационного менеджмента провели тренинги и мастер-классы. Участники познакомились с методами привлечения аудитории в социальных сетях, с федеральной и региональной повестками в сфере развития добровольчества, проработали на практике план взаимодействия с волонтерами, бизнес-сообществом, некоммерческим сектором, органами государственной и муниципальной власти.Сергей Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи рассказал, как реализуются программы и мероприятия по поддержке и развитию добровольческого движения в регионе. «В 2018 году в Самарской области добровольчеству было уделено особое внимание. Безусловно, этому способствовал и Чемпионат мира по футболу, и, объявленный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Год добровольца (волонтёра). В этом году развитие добровольчества получило логическое продолжение, став частью федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».Самарская область – один из лидеров в развитии волонтерства в России. Два года подряд регион становится победителем федерального конкурса «Регион добрых дел», у нас открылся Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества, уже в декабре у него появится своё помещение, в котором будут проводиться самые разные волонтёрские мероприятия. Я уверен, что это позволит каждому жителю нашей области попробовать себя в качестве добровольца, реализовать свои проекты, да и просто понять, что делать добрые дела – это просто», - отметил Сергей Бурцев.Вместе с экспертами участники составили план реализации обучающих мероприятий при поддержке Ресурсного центра добровольчества Самарской области на территории муниципальных образований. А также познакомились с работой Ресурсных организаций Самарской области и возможностями, которые они предоставляют для волонтерских организаций и объединений, сообщает пресс-служба облправительства.