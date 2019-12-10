В Москве пройдет Международная выставка «Безопасность и охрана труда»

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С 10 по 13 декабря 2019 года на площадке 75-го павильона ВДНХ в Москве пройдет XXIII специализированная международная выставка «Безопасность и охрана труда» (БИОТ-2019). Она продемонстрирует самые последние современные решения и наработки в сфере охраны труда и обеспечения безопасности работающего человека. В рамках деловой программы состоятся панельные дискуссии, круглые столы, семинары и конференции, на которых специалисты обсудят актуальные темы по охране труда, вопросы трудового законодательства и нормативной деятельности.Организаторами мероприятия выступают Минтруд России и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация СИЗ) при поддержке Минпромторга России и под патронажем Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ и Европейской Федерации Безопасности (ESF/ЕФБ). Организационный комитет выставки возглавляет заместитель Министра труда и социальной защиты России Григорий Лекарев. В состав оргкомитета также вошли директор департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий Корж, Президент АСИЗ Владимир Котов, зампредседателя Фонда социального страхования Сергей Алещенко и другие официальные лица.БИОТ - 2019 пройдет в 23-й раз и обещает стать самым масштабным за всю свою историю, заявки на участие подали уже 22 страны, более 400 компаний-экспонентов и свыше 15000 специалистов. В выставке планируют принять участие первые лица страны, представители российского Правительства и официальных ведомств.В 2019 году выставочная экспозиция БИОТ будет застроена по тематическим аллеям и видам СИЗ. Это позволит сконцентрировать и объединить производителей и поставщиков по определенной тематике на одной площадке. Здесь же состоятся и некоторые тематические мероприятия деловой программы. Удобно в первую очередь посетителям, которым не нужно искать интересующую тематику, – все проходит в одной точке.Главными новинками БИОТ-2019 станут «Аллея обуви» и «Аллея работы на высоте и в замкнутых пространствах», они займут центральное место всей экспозиции.Самой разноплановой и зрелищной обещает стать «Аллея высоты и работы в замкнутом пространстве». Компании - производители, поставщики специализированных СИЗ и обучающих центров из восьми регионов России покажут свою продукцию на выставочных стендах, а также смогут продемонстрировать их свойства и качества в реальных условиях, которые будут созданы на специальных высотных конструкциях.Проблемы охраны труда работников на высоте и в замкнутых пространствах обсудят и в рамках деловой программы БИОТ, в ней отдельным блоком выделены «Дни высоты». Среди актуальных тем, которые предложены к обсуждению, - результаты внедрения новых правил охраны труда на высоте, вызовы «регуляторной гильотины», презентация work solution (комплексных решений для производителей СИЗ) и многие другие. По итогам работы аллеи в ходе специального конкурса планируется наградить победителей в нескольких номинациях.ВУЗы и учебные заведения, занимающиеся подготовкой кадров и повышением квалификации, расскажут о своих авторских программах, поделятся практичным опытом в обучении на «Аллее ВУЗов».На конкурс «Умные СИЗОД» представляются опытные образцы инноваций в сфере совершенствования СИЗ органов дыхания, изготовленные на действующем производстве, внедренные или запланированные к внедрению в конкретных компаниях. В этом оригинальность и уникальность конкурса. Конкурсанты – студенты и аспиранты, молодые ученые и специалисты, – всего 19 проектов, 11 из которых уже вышли в финал.В конкурсе научно-исследовательских работ разработки оцениваются в нескольких номинациях. Первый тур стартовал с началом сентября, с 25 октября по 1 декабря жюри отберет финалистов. Затем они представят свои работы на финальном очном этапе, который состоится в рамках выставки. Конкурс проходит во второй раз, в прошлом году его участниками стали представители 30 вузов из разных регионов России.Впервые в истории на БИОТ в 2019-ом году состоится конкурс журналистских работ на тему охраны труда и культуры безопасности. Организаторами выступают Ассоциация СИЗ и Союз журналистов России. Презентация конкурса состоялась на Форуме современной журналистики в Сочи, а подведение итогов будет на БИОТ-2019. Победители получат солидные денежные призы.В рамках деловой программы выставки также запланирована широкая программа «Дни охраны труда в Москве». Столичные предприятия поделятся своим практичным опытом в организации системы охраны труда. Посетителей выставки ждут также различные экскурсии, на стендах предприятий пройдут интересные активности и конкурсы, показательные выступления и соревнования по спасению в экстремальных ситуациях.Впервые на БИОТ будет организована онлайн-трансляция, а на некоторых дискуссионных мероприятиях деловой программы в режиме двухсторонней связи все желающие смогут задать вопросы и получить информацию «из первых рук».