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Новости /  Общество /  Социум  

В Москве презентовали транспортные карты с символикой Самарской области

29 октября 2019 11:31
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В Москве презентовали транспортные карты с символикой Самарской области
В ходе презентации участники мероприятия говорили о туристической привлекательности региона.

28 октября в вестибюле станции метро Проспект Мира Калужско - Рижской линии в Москве состоялась презентация тематических проездных билетов «Единый» и карт «Тройка» с символикой Самарской Области.
В мероприятии принимали участие: советник Полномочного Представительства Губернатора Самарской области при Президенте и Правительстве Российской Федерации Александр Васильев, заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Сергей Маркин, заместитель начальника московского метро Роман Латыпов, руководитель службы пассажирских сервисов Роман Прыганов, директор Муниципального предприятия городского округа Самара «Самарский метрополитен» Сергей Шамин и др.

В ходе презентации участники мероприятия говорили о туристической привлекательности Самарской области и о том, какой большой вклад она внесла в историю освоения космоса, а также отметили слаженную консолидированную работу правительств регионов и их государственных институтов.
«Сегодня мы участвуем в уникальном запуске нашего совместного проекта с Самарской областью - это реализация билетов «Единый» и карты «Тройка». Они выполнены в уникальном дизайне - в космической тематике, которая выбрана неслучайно, так как Самара является одним из мировых центров космической отрасли», - сказал Роман Прыганов.

Задачу развивать туристический потенциал региона, способствовать повышению его узнаваемости поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Проект реализован в результате совместной работы Полномочного Представительства Губернатора Самарской области при Президенте РФ и Правительстве РФ с Правительством Москвы, департаментом транспорта г. Москвы и ГУП «Московский метрополитен».
Тираж тематических билетов «Единый» составил 400 тысяч экземпляров, карт «Тройка», посвященных Самарской области, выпустили 10 тысяч экземпляров.
Билет «Единый», позволяющий совершать поездки на метро, монорельсе, автобусе, троллейбусе или трамвае, оформлен в классическом красном цвете с изображением монумента ракеты-носителя «Союз», космической станции, космонавта и надписью «Самара – космическая».

На карте «Тройка», которая используется для оплаты проезда также и в наземном транспорте, изображен космонавт, держащий в руке сердце — элемент официальной туристской символики Самарской области. На карте выполнена надпись «Космос — это мы», которая символически подчеркивает не только вклад региона в развитие отечественной космонавтики, но и причастность каждого жителя Земли, сообщает пресс-служба облправительства.
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