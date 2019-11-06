В ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области проведено спортивно-правовое мероприятие «Юный страж закона» с детьми сотрудников

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Вначале зрителям рассказали о деятельности кинологической службы, которая включает розыск и конвоирование преступников, проверку подозрительных предметов, обнаружение наркотических средств. Затем состоялся мастер-класс по поиску «наркотиков», которые запрятали в автомобиле. Потом одной из собак нужно было найти запрещенный предмет, спрятанный в одном из шести рюкзаков. Заключительным испытанием стало задержание нарушителя, одетого в защищенный дрессировочный костюм. В завершении дети аплодисментами поблагодарили кинологов и сфотографировались с собаками на память об интересной встрече.После чего для «юных стражей» провели мастер-класс по сборке-разборке оружия. Дети с любопытством наблюдали за ловкими действиями сотрудников отдела охраны, а затем каждый ребенок смог самостоятельно провести неполную разборку-сборку автомата Калашникова и пистолета Макарова.Далее всех детей ждало веселое развлечение – аквагрим, что вызвало море радости и восторга! Кульминацией мероприятия стало праздничное чаепитие, раздача подарков и воздушных шаров. Начальник учреждения полковник внутренней службы Николай Нестеров похвалил ребят за то, что они в столь юном возрасте могут постоять на страже закона и стать достойными продолжателями дела своих родителей, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.