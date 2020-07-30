В Курбан-байрам мусульманам Самарской области разрешили прийти в мечети

С 31 июля мусульмане всего мира будут отмечать три дня священный праздник.
В связи с COVID-19 в это время должны соблюдаться все необходимые санитарные нормы.
В регионе праздничная молитва начнется в половине шестого утра по самарскому времени. Правоверным разрешили прийти в мечети, чтобы совершать намаз.
Как сообщили в Духовном управлении мусульман Самарской области, существует ряд ограничений. Например, запрещается входить в молельный зал без носков, нужно использовать только свои коврики, обязательно быть в масках и соблюдать дистанцию.
А людей 65 лет и старше просят не посещать мечети. Стоит отметить, что в 2020 году имамам рекомендуется отказаться от длинных проповедей.
Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) - исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в десятый день месяца Зуль-хиджа, в память решения пророка Ибрахима.
В этот день принести в жертву барана может каждый мусульманин, имеющий на это средства. Две трети мяса следует раздать неимущим, остальное идёт на праздничную трапезу семьи. В последующие после праздника дни обычно наносят визиты родственникам и близким знакомым, сообщает портал СОВА
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