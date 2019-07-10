В Красноярском районе задержали мужчин, подозреваемых в браконьерстве

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В дежурную часть ОМВД России по Красноярскому району от специалиста Департамента охоты и рыболовства поступило сообщение о задержании браконьеров с оружием на автомобиле УАЗ в посадке леса «Грязненский» п. Коммунарский Красноярского района.В результате выезда на место происшествия сотрудников полиции ОМВД России по Красноярскому району с участием специалистов Департамента охоты и рыболовства, установлены личности и задержаны двое мужчин - жители Красноярского района Самарской области 1980 и 1989 годов рождения, которые осуществляли незаконную охоту с использованием ружья. На месте происшествия были обнаружены и изъяты ружье, стреляные гильзы, транспортное средство, оптический прицел.В ходе предварительного расследования в качестве подозреваемых допрошены двое мужчин, по местам их проживания проведены обыски.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.