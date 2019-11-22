В Клявлинском районе сироте подарили квартиру с жильцами

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Установлено, что в сентябре 2019 года комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Клявлинский Самарской области приобретены в муниципальную собственность жилые помещения для последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договору найма специализированных жилых помещений.В октябре с гражданином, относящимся к категории детей-сирот, заключен договор найма специализированного жилого помещения.В ходе прокурорской проверки установлено, что в момент приобретения жилого помещения в муниципальную собственность и заключения договора найма в квартире проживали посторонние лица.В нарушение требований законодательства о несовершеннолетних и молодежи, жилищного законодательства руководителем КУМИ допущены приобретение и передача жилого помещения, не освобожденного от прав иных лиц.В целях устранения нарушений прокуратурой района в адрес главы муниципального района Клявлинский внесено представление.Акт прокурорского реагирования рассмотрен 18 ноября и удовлетворен, руководитель КУМИ привлечен к дисциплинарной ответственности. На момент рассмотрения представления жилое помещение освобождено от посторонних, сообщает облпрокуратура.