В Камышлинском районе провели старинный обряд, который готовит сельчан к Сабантую

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Красивый старинный обряд провели в селах Камышлинского района в преддверии Х Всероссийского сельского Сабантуя, который состоится 29 июня 2019 года. В селах Старое Ермаково и Камышла состоялся предпраздничный сбор подарков – яулык жыю («сбор вещей» или «сбор платков») – один из ярких этапов подготовки к празднику «Сабантуй», сохранившийся в некоторых татарских селах до сегодняшнего дня.Для проведения этого обряда седлают лучших лошадей. Как было в старину, молодёжь с песнями разъезжает из одного конца деревни в другой, собирая полотенца, платки, отрезы материи и т.д., которые прикрепляют к уздечкам коней или подвешивают на специальный длинный шест. Если же лошади не было, то юноши обвязывались крест-накрест через плечо двумя полотенцами, на которые и вешали подарки. Среди даров – вышитые невестами яркие полотенца, подарок молодой снохи – яшь килен. Никто из жителей деревни не мог отказать сборщикам подарков для победителей в будущих состязаниях — батыров, и ни один батыр не должен остаться без подарков!Как рассказали сельчане, недавно в село Старое Ермаково на детский Сабантуй тоже приезжало много гостей, и он стал еще одной репетицией всероссийского праздника 29 июня.Гостей Сабантуя будут угощать национальными блюдами. Одно из них – пирог губадия. В день сбора платков мастер-класс по его приготовлению провела жительница Камышлы Хакима Мамина, которая рассказала о традициях татарской кухни.Примечательно, что 29 июня торжественное открытие Х Всероссийского сельского Сабантуя начнётся с театрализованного действа – обряда «Сбор подарков Сабантуя».Перед зрителями появятся украшенные лентами, полотенцами, колокольчиками подводы, запряженные лошадьми. К каждой телеге прикреплен длинный шест, увитый подарками Сабантуя. На первой телеге – молодец, растянувший звонкую гармонь, а также девушки-красавицы в национальных нарядах и удалые парни; на второй – эби и бабай – бабушка и дедушка, между ними – огромный медный самовар, из трубы которого идет дым; а на третьей телеге – детвора и две огромные бочки с надписью «мёд» и «кумыз»… Все спешат на Сабантуй – праздник древний и вечно молодой, праздник, на котором раскрывается душа народа!Увидеть уникальное представление можно будет увидеть совсем скоро, 29 июня в селе Камышла Самарской области.