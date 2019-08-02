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В Кадастровую палату по Самарской области участились обращения от жителей, пострадавших от некачественных услуг сайтов-двойников официального ресурса, выдающего сведения из Единого государственного реестра недвижимости. В этой связи регуправление напоминаер, что Федеральная Кадастровая палата является единственным оператором ЕГРН, уполномоченным предоставлять сведения о недвижимости. Чтобы не попасться на уловки мошенников, следует использовать официальные каналы получения информации:Интернет-портал Росреестра https://rosreestr.ru позволит получить сведения об интересующей недвижимости в электронном виде через сервис «Личный кабинет»;Лично обратиться в МФЦ и заказать выписку со сведениями;Заказать выписку напрямую в Кадастровой палате по Самарской области, воспользовавшись функцией выездного приёма.Коварство самозваных сайтов-посредников в том, что они используют дизайн и символику государственного учреждения. Мошенники могут назначить цену, превышающую государственный тариф за выдачу этих сведений из ЕГРН, получив в свою очередь информацию на официальном государственном ресурсе. В ход идут всевозможные ухищрения, вплоть до взимания платы за информацию, которую на официальном портале Росреестра можно получить бесплатно. Например, за выписку о кадастровой стоимости объекта.Обращение к сайтам-двойникам может повлечь финансовые потери или получение устаревших сведений о недвижимости. Как поясняет заместитель директора Кадастровой палаты по Самарской области Ярослав Логунов, Единый государственный реестр недвижимости - это гигантский, ежесекундно обновляющийся свод данных. Неактуальные или неполные сведения о недвижимости могут обернуться большими сложностями. Так, запланировав купить квартиру или дом, человек может оказаться не в курсе, что ещё недавно на объект были наложены ограничения. Или, приобретая землю под возведение дома, остаться в неведении о том, данный участок отнесён к особой зоне с запретом на строительство жилья. Поэтому перед любой операцией с недвижимостью рекомендуется запросить актуальные сведения из ЕГРН через выездной приём Кадастровой палаты, МФЦ или портал Росреестра.