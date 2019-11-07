В Исаклинском районе судебные приставы региона проведут прием

96

13 ноября 2019 с 11:00 до 13:00 на территории Администрации муниципального района Исаклинский Самарской области, расположенной по адресу: Самарская область, Исаклинский район, с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 75 А, будет осуществляться приём граждан группой «Мобильная приёмная» Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области. Жители районного центра смогут обратиться с интересующими их вопросами к заместителю руководителя УФССП России по Самарской области Марине Николаевне Волковой, а также к начальнику отдела правового обеспечения.Для уточнения информации граждане могут обратиться по телефону: 8 (846) 266-38-71.