В ИК-15 УФСИН России по Самарской области состоялся спектакль театра-студии «Свои»

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Артисты самарского театра-студии «Свои» известны театралам областного центра современной формой подачи пьес отечественных и зарубежных авторов. Особенно они активизировали свою постановочную деятельность в нынешнем году, объявленном Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом театра.Выступить перед сотрудниками и осужденными их пригласила заместитель начальника исправительного учреждения подполковник внутренней службы Юлия Бурухина.Творческий коллектив представил на суд зрителей пьесу английского автора «Оркестр». Спектакль был тепло встречен.По словам подполковника внутренней службы Юлии Бурухиной взаимовыгодное сотрудничество между исправительным учреждением и театром-студией «Свои» будет продолжаться и наполнится новым содержанием. Весной будущего года артисты намерены выступить в колонии с новым спектаклем, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.