В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневки
13 августа 2019 14:02
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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов во вторник, 13 августа, призвал тщательно изучить все за и против инициативы перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю с сохранением прежней зарплаты.
Ранее, 8 августа, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд РФ свои предложения по сокращению пятидневки стране.
«Это (сокращение рабочей недели — ред.) хорошо для тех, кто получает фиксированную заработную плату. Для тех, кто получает сдельную заработную плату, возможностей станет меньше», — рассказал «Известиям» Нилов.
Депутат, в целом, поддержал предложение, но при этом указал на потенциальные угрозы малому и среднему бизнесу от перехода с пяти- на четырехдневную рабочую неделю.
«Если производительность труда сократится, а зарплата останется на прежнем уровне, то это приведет к нерентабельности бизнеса. А мы не можем допустить, чтобы вымирал малый и средний бизнес, страдали предприятия. Это и поступления налогов, и производство товаров и услуг», — сказал парламентарий.
По его мнению, снизить для граждан количество рабочих часов при сохранении зарплаты в будущем позволят новые технологии, инфраструктурные решения и системы искусственного интеллекта.
Нилов напомнил, что идею сокращенной рабочей недели в июне анонсировал премьер-министр России Дмитрий Медведев на 108-й Международной конференции труда.
«Федерация независимых профсоюзов России после выступления председателя правительства поступает конструктивно, предлагая этот вопрос рассмотреть на трехсторонней комиссии. Это та площадка, на которой эти вопросы и должны рассматриваться до законодательного урегулирования», — заключил Нилов.
Ранее сообщалось, что Минтруд подготовил законопроект об оплачиваемом дне для диспансеризации. Его предлагается предоставлять только работникам старше 40 лет на ежегодной основе. Изменения в законодательство могут вступить в силу уже с 1 января 2020 года.
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