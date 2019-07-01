В День приема судебные приставы приняли свыше 1,6 тысяч человек

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Свыше 1,6 тысяч человек пришли на прием к судебным приставам Самарской области в рамках Дня единого приема граждан.27 июня жители региона могли попасть на прием к работникам Управления ФССП России по Самарской области с 14:00 до 20:00. Граждане обращались по вопросам, касающимся исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также обеспечения установленного порядка деятельности судов. Всего за день было принято 1689 человек, из них 943 взыскателя и 746 должников.Жители Самарской области интересовались ходом исполнительных производств о взыскании алиментов, заработной платы, штрафов, долгов за ЖКХ, кредиторской задолженности, налогов, а также другими категориями исполнительных производств.Аппаратом Управления было принято 35 граждан, из которых 2 пришли к главному судебному приставу Самарской области Закиру Муратову, 8 — к заместителю руководителя Управления Лилии Добрыниной, 25 — к начальникам отделов.Подобные Дни приема граждан проводятся регулярно, что позволяет гражданам решить свои вопросы в наиболее удобное время. Однако жителям региона не обязательно дожидаться Дня единого приема граждан. Двери отделов судебных приставов и Управления открыты для граждан дважды в неделю — по вторникам в первой половине дня и четвергам во второй. Адреса и телефоны отделов судебных приставов можно уточнить на официальном сайте УФССП России по Самарской области в разделе «Контакты» по ссылке: http://r63.fssprus.ru.Кроме того, получить консультацию по всем интересующим вопросам можно ежедневно по телефону call-центра аппарата Управления: 8 (846) 263-65-65. Также по этому номеру или при помощи электронного сервиса «Электронная очередь записи на личный прием», который также располагается на официальном сайте Управления, можно записаться на личный прием.