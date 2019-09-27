В День приема судебные приставы приняли свыше 1700 человек в Самарской области

115

24 сентября 2019 года жители региона могли попасть на прием к работникам Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области с 14:00 до 20:00. Граждане обращались по вопросам, касающимся исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также обеспечения установленного порядка деятельности судов. Всего за день было принято 1737 человек, из них 958 взыскателей и 779 должников.Жители Самарской области интересовались ходом исполнительных производств о взыскании алиментов, заработной платы, штрафов, долгов за ЖКХ, кредиторской задолженности, налогов, а также другими категориями исполнительных производств.Аппаратом Управления было принято 29 граждан, из которых 2 пришли к главному судебному приставу Самарской области Закиру Муратову, 6 — к заместителям руководителя Управления Марине Волковой, Лилии Добрыниной и Сергею Корсунову. Начальники отделов Управления приняли 21 человека.В Дне приема граждан также участвовали член Общественного совета при УФССП России по Самарской области глава СООО «Защита прав потребителей Самарской области» Федор Разагатов, руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области Вадим Стрелков и консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области Олег Мотин, представитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Наталья Рылкина, главный консультант аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области Татьяна Анненкова.Подобные Дни приема граждан проводятся регулярно, что позволяет гражданам решить свои вопросы в наиболее удобное время. Однако жителям региона не обязательно дожидаться Дня единого приема граждан. Двери отделов судебных приставов и Управления открыты для граждан дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Адреса и телефоны отделов судебных приставов можно уточнить на официальном сайте УФССП России по Самарской области в разделе «Контакты» по ссылке: http://r63.fssprus.ru.Кроме того, получить консультацию по всем интересующим вопросам можно ежедневно по телефону call-центра аппарата Управления: 8 (846) 263-65-65. Также по этому номеру или при помощи электронного сервиса «Электронная очередь записи на личный прием», который также располагается на официальном сайте Управления, можно записаться на личный прием.Предварительная запись на прием осуществляется в срок не менее 3 и не более 30 дней со дня обращения. Время приема одного человека ограничено 20 минутами. Личный прием граждан, записанных посредством электронного сервиса, проводится в течение первых двух часов времени, установленного графиком приема: начальниками отделов — старшими судебными приставами и судебными приставами — исполнителями во вторник с 09:00 до 11:00, в четверг с 13:00 до 15:00.Граждане, обратившиеся на прием без предварительной записи, принимаются в установленные дни и часы после окончания приема записавшихся посредством электронного сервиса. В случае отсутствия лиц, записанных посредством электронного сервиса, личным прием осуществляется в порядке общей очереди.