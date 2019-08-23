В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
23 августа 2019 10:13
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Как сообщалось ранее, в четверг, 22 августа, жители Самарской области ярко и масштабно отметили День государственного флага Российской Федерации. Праздничные мероприятия прошли во всех городах и селах губернии. В Самаре с обеда волонтеры раздавали ленты-триколоры на 20 площадках во всех 9 внутригородских районах.
Основные мероприятия прошли на 2-й очереди набережной в Самаре. Для всех жителей и гостей города работали интерактивные площадки и проводились мастер-классы, на которых все желающие под руководством опытных мастеров делали различные изделия с символикой российского флага, проводились выступления артистов.
В финале праздника на набережной Волги сотни горожан всех возрастов растянули триколор длиной 1012 метров – от Полевого спуска до площадки бассейна ЦСКА. Таким образом был зафиксирован рекорд и занесен в книгу рекордов России.
«Я поздравляю вас с этим событием и благодарю за активное участие в этой акции, которая формирует традиции празднования этого замечательного государственного праздника – Дня флага», – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Самый длинный флаг страны сразу же после праздника стал экспонатом музея имени П. Алабина.
Фото: Маркелова Екатерина
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