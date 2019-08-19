В День флага на Самарской набережной развернут огромный триколор

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22 августа самарцы – участники празднования Дня государственного флага Российской Федерации – развернут на 2-й очереди набережной самый большой флаг России.С 18.00 для участников праздника здесь будет организована работа интерактивных площадок и мастер-классов, на которых все желающие под руководством опытных мастеров смогут сделать различные изделия с символикой российского флага, будут работать аниматоры и уличный театр.Кульминацией праздника станет флешмоб с участием 250 человек. На Полевом спуске набережной установят устройство, на котором будет закреплен (накручен) флаг. В 19.00 волонтеры и привлеченные зрители-участники развернут полотнище. Национальный триколор длиной в один километр развернется от Полевого спуска до площадки бассейна ЦСКА. Таким образом, флаг займет всю длину второй очереди самарской набережной.Завершится День флага в Самаре уличным перформансом от воздушных гимнастов, барабанщиков, танцоров и уличного театра.Кроме того, 22 августа в течение дня в разных точках города волонтеры будут раздавать всем желающим ленты триколор, а на территориях муниципальных районов и городских округов пройдут торжественные собрания с участием представителей администраций, профсоюзов и активной молодежи.Справочно: Флаг весит более 450 килограммов, его длина составляет 1000 метров, а площадь – 4500 квадратных метров.Кроме того, 22 августа в течение дня в разных точках города волонтеры будут раздавать всем желающим ленты триколор, а на территориях муниципальных районов и городских округов пройдут торжественные собрания с участием представителей администраций, профсоюзов и активной молодежи.Место и время раздачи лент триколор1. Полевой спуск (от ул. Самарской до Волжского проспекта) 15.00-17.002. Стела «Ладья» (Четвёртая очередь Самарской набережной) 15.00-17.003. Пр. Ленина/ул. Осипенко (Площадь Героев 21-й Армии) 14.00-16.004. Площадь Славы и Бассейн ЦСК ВВС (Вторая очередь Самарской набережной) 15.00-17.005. Красноармейский спуск (Струковский сад) 15.00-17.006. ул. Ленинградская/ул. Куйбышева (до ТЦ «Юность», ТЦ «Опера») 14.00- 16.007. Третья очередь Самарской набережной — от улицы Некрасовской до Речного вокзала 15.00-17.00