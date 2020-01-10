V Благотворительная акция «РОЖДЕНИЕ ДОБРА» пройдет в Самаре

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Ежегодная гуманитарно-благотворительная акция «РОЖДЕНИЕ ДОБРА» в честь Рождества Христова проводится по благословлению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия для детей и подростков с ментальными нарушениями и их семей, а также для детей-сирот из психоневрологического интерната.В этом году праздничное мероприятие вновь, уже в пятый раз, пройдёт в Духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе (Самара, ул. Ново-Садовая, 260).Мероприятие состоится 11 января с 11:00 до 14:00.В акции примут участие около 500 человек. Это дети и подростки с ментальными нарушениями и их семьи, дети-сироты из самарского психоневрологического интерната и ГКУ СО «ЦП ДОПР «Иволга» (коррекционный)», учащиеся специализированной школы-интерната VIII вида №115, дети и подростки СГОО ДИИД «Парус Надежды», СГООДИР «Дети-Ангелы», СООО «Самарские солнышки», ДПЦ «Кириллица» при Храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, СГООИК «Ассоциация Десница», СГОО «Остров надежды», Студия инклюзивного творчества и др.Программа праздничного представления:- 1 часть (11:00-12:00). «Рождественская ёлка» в бальном зале Духовно-просветительского центра «Кириллица»: песни, танцы, игры, конкурсы вместе с самарским художественным театром «Витражи». В фойе Духовно-просветительского центра «Кириллица» будут работать мастер – классы: песочная анимация, аквагримм и др.- 2 часть (12:00-12:45). Праздничный концерт в Концертном зале Духовно-просветительского центра «Кириллица». В концерте примут участие: певица, автор – исполнитель, солистка оркестра «SAMARA BAND» Главного управления МВД, Лауреат международного конкурса «Голос России» Гелла Майорова, иллюзионист, фокусник - Андрей Хозяинов, ансамбль жестовой песни школы – интерната № 117 им. Т.С. Зыковой «Фантазеры», педагог Коман А.Ю., концертмейстер Гарнова К.В., Гран-при финалист конкурса И. Крутого «Добрая воля», Лауреат конкурса Д. Гурцкой «Белая трость», финалист телеконкурса канала НТВ «Я-супер», финалист национального отбора Детского Евровидения 2019 г. Даниил Хачатуров, инклюзивный танцевальный коллектив «Soul&Dance», художественный руководитель Екатерина Сизова.Ведущие: Дмитрий Пилов, Гульнара Нарбаева. Звукорежиссер: Андрей Белов.- 3 часть (12:45-13:30). Постановка Самарского театра кукол, спектакль по мотивам русской народной сказки «Гуси – лебеди».- 4 часть (13:30-14:00). Вручение благотворительных Рождественских подарков в холле Духовно-просветительского центра «Кириллица». Благотворительная акция «Дети - детям» - поделки воспитанников БДОУ «Детского сада № 146» и ДПЦ «Кириллица».