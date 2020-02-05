В Агропарке состоится Фестиваль сыров «Самарский пармезан»

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8 февраля в 12.00 состоится Фестиваль сыров «Самарский пармезан». Мероприятие проводится под региональным брендом «Ярмарка Вкусов». Состоится Фестиваль в здании Центра розничной торговли «Агропарк» (г.Самара, Волжское шоссе, 106).Гостей гастрономического праздника ждет обширная развлекательная программа.На территории Агропарка самарские сыровары представят посетителям свою продукцию. В программе мероприятия дегустации и мастер-классы по приготовлению живого сыра, итальянской пасты, жареного халуми и фондю.Ведущий Фестиваля проведет беспроигрышную лотерею с посетителями ярмарки.Приглашают жителей и гостей Самарской области на Фестиваль сыров «Самарский пармезан».6+

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