В 2020 году каждый третий россиянин планирует сделать ремонт, а каждый четвертый – получить повышение на работе
27 декабря 2019 10:46
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Эксперты Авито провели традиционный предновогодний опрос и выяснили планы россиян на 2020 год: более трети опрошенных в следующем году планируют сделать ремонт у себя в квартире или доме, а 28% – настроены построить карьеру. Женщины рассчитывают обзавестись своим жильем и приобрести мебель для дома или дачи, а мужчины – сменить автомобиль и встретить любовь. При этом для большинства россиян здоровье оказалось дороже денег: 13% респондентов желают улучшить свое самочувствие в новом году.
Карьерные планы
В наступающем 2020 году большинство россиян планируют получить повышение в должности или зарплате (28%). Сменить место работы настроены 23% респондентов, а еще у 13% в планах открыть собственный бизнес. Еще 8% россиян признались, что планируют в 2020 году впервые устроиться на работу. При этом почти четверть (23%) опрошенных не намерены что-либо менять в карьерном плане.
Возможность подняться вверх по карьерной лестнице или получить повышение зарплаты в следующем году рассматривают 31% мужчин и 26% женщин. А идея изменить место работы в 2020 году пришла в голову 20% мужчин и 25% женщин.
Жилищные планы
Что касается недвижимости, доля тех, кто планирует делать ремонт у себя в квартире или доме за год выросла до 36%: годом ранее всего 23% россиян задумывались о ремонте своего жилья. Улучшить жилищные условия (переехать в квартиру или дом большей площади, сменить район на более престижный) намерены 13% опрошенных. Столько же респондентов планируют приобрести квартиру или дом. О переезде в другой город задумались 6% россиян, а в другую страну – 2%.
По 36% мужчин и женщин собираются сделать ремонт, при этом о приобретении своего жилья женщины задумаются чаще мужчин (15% против 11%).
Планы, связанные с личным транспортом
В 2020 году 35% респондентов планируют сменить автомобиль. За год количество желающих стать водителями стало больше: с 9% респондентов в 2018 году до 14% по итогам нынешнего опроса. Приобрести первый автомобиль рассчитывают 10% россиян, а еще 3% будут продавать машину без приобретения замены.
Среди мужчин большое количество голосов набрал вариант «сменить автомобиль» - 42%. Женщины оказались более консервативны: 41% намерены оставить все как есть, при этом 17% будут сдавать на права.
Планы на крупные покупки
В наступающем году россияне настроены чаще совершать крупные покупки: 26% опрошенных планируют приобрести электронику, 24% – крупную бытовую технику для дома или дачи, а еще 22% – мебель. По 6% надеются купить дорогостоящие товары для спорта и отдыха, часы или ювелирные украшения. Только 13% не запланировали на следующий год крупные покупки.
Интересно, что у большинства мужчин в приоритете покупка электроники (31%), а у женщин – мебель для дома или дачи (25%). Респонденты возрастом до 18 лет (32%) и 18-25 лет (36%) мечтают о покупке электроники. В этом вопросе их поддерживают участники опроса в возрасте 46-55 лет (29%), а также от 56 лет и старше (25%). Однако по 28% оказалось тех, кто думает о покупке мебели (26-35 лет) и крупной бытовой техники (36-45 лет) для дома или дачи.
Личные планы
Большинство респондентов обоих полов устраивает их личная жизнь: более половины мужчин (52%) и женщин (53%) ничего не собираются менять в следующем году. При этом встретить любовь в 2020 году мужчины надеются больше, чем женщины (23% против 15%). Однако вступить в брак готово всего 8% мужчин и 11% женщин, а стать родителями – 11% мужчин и 14% женщин.
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