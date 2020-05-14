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Новости /  Общество /  Социум  

Установлен рейтинг губернаторов по уровню упоминания и критики в соцсетях

14 мая 2020 12:42
152
Установлен рейтинг губернаторов по уровню упоминания и критики в соцсетях
Дмитрий Азаров на четвертом месте по упоминаемости.

Учитывая растущую значимость соцсетей для политического процесса, а также установку для глав регионов на мониторинг активности пользователей, Центр политической конъюнктуры проанализировал, что россияне пишут о губернаторах в соцсетях, какие площадки являются наиболее популярными для политического контента, о чьей работе россияне отзываются позитивно, а кто вызывает наибольший негатив.

В течение апреля пользователи российских соцсетей написали 2,89 млн постов с упоминанием глав российских регионов. Самым популярным стал мэр Москвы Сергей Собянин (1,15 млн сообщений), на втором месте Рамзан Кадыров (110 тыс. упоминаний), на третьем — Андрей Воробьев (103 тыс. сообщений), на четвертом — Дмитрий Азаров (почти 76 тыс. сообщений), пятерку лидеров замыкает Радий Хабиров — (69 тыс. сообщений).

С полным рейтингом глав российских регионов в соцсетях можно ознакомиться здесь.

Среди губернаторов существует большой дисбаланс по популярности в социальных сетях. В рейтинге по общему количеству сообщений отчетливо прослеживается тройка лидеров, которые относятся к так называемым тяжеловесам федерального уровня (Собянин, Кадыров, Воробьев), их отрыв от остальной группы понятен, однако среди оставшихся глав регионов разница по популярности может достигать десятков раз. Конечно, на показатели влияет большое количество факторов: численность населения, уровень проникновения интернета в регионе и т.д., однако различия прослеживаются в том числе и по сопоставимым субъектам федерации. Например, результаты главы Саратовской области Валерия Радаева (12,2 тыс.) более чем в шесть раза ниже чем у главы Самарской области Дмитрия Азарова (75,9 тыс.). Выявленная асимметрия говорит о том, что регионы по-разному подходят к работе в интернете, и еще не все придают этому направлению должное внимание.


Фото pixabay.com
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Комментарии


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