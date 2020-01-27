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Новости /  Общество /  Социум  

Управление Роскомнадзора по Самарской области проводит День открытых дверей

27 января 2020 10:25
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Управление Роскомнадзора по Самарской области проводит День открытых дверей
Он состоится в Доме журналиста.

28 января в Доме журналиста Управление Роскомнадзора по Самарской области
проводит «День открытых дверей».

Цель мероприятия – консультирование специалистов, работающих с персональными данными, по вопросам обработки персональных данных и по вопросам законодательства.

Дата проведения мероприятия: 28 января 2020 г.
Место проведения: Дом журналиста (г.Самара, ул. Самарская, 179).
Начало – в 11:00.

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