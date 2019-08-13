Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет личный прием жителей Жигулевска

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27 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцова проведет личный прием жителей городского округа Жигулевск.Прием граждан будет проводиться по предварительной записи, с 8:00 до 17:00 по адресу: г. Жигулевск, ул. Пушкина, д. 17, каб. 101 или по телефону 8 (84862) 2-46-51.Предварительная запись осуществляется с 13 по 20 августа.Телефон для справок: 8 (846) 337-29-03