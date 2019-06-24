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Новости /  Общество /  Социум  

Ученые изучили влияние малых доз алкоголя на человека

24 июня 2019 12:43
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Ученые изучили влияние малых доз алкоголя на человека
У них теряется самоконтроль.

Ученые Университета Сассекса в Великобритании показали, что употребление даже около 0,5 л пива или большого бокала вина способствует нарушению чувства воли и самоконтроля у здоровых людей. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на MedicalXpress.
Специалисты уточнили, что такое количество алкоголя разрешено для водителей в Великобритании и Канаде.

В ходе эксперимента ученые изучили способность людей оценивать свои действия. Как оказалось, после употребления даже малых доз алкоголя испытуемые были уверены, что они контролируют ситуацию, однако в действительности это не было так.

«Наше исследование показывает, что даже одной пинты пива достаточно, чтобы значительно скомпрометировать чувство воли человека. Это имеет важные последствия для юридической и социальной ответственности водителей», — отметили исследователи.

По их словам, в Великобритании необходимо законодательно запретить употребление алкоголя для водителей, так как это делает вождение опасным.

В июне сообщалось, что МВД России предложило расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, пишут "Известия".


pixabay.com
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