Ученые Самарского политеха спекают лунный грунт в микроволновке

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Команда ученых под руководством инженера, кандидата наук, доцента кафедры «Химия и технология органических соединений азота» СамГТУ (Самарский государственный технический университет) Александра Пыжова, взяв за основу базальт с Южно-Уральского месторождения, изготовила в лаборатории модель лунного грунта, а сформированные из него образцы запекла в микроволновой печи. Кроме этого, ученые предложили новую технологию изготовления защитного купола для лунных поселений. На первый вариант уникального архитектурного сооружения получен патент (https://www1.fips.ru/publication-web/publications/document?type=doc&tab=IZPM&id=A9AB2313-3350-4180-AAF1-69418F710227), а в стадии подготовки к патентованию уже второй, более эффективный вариант. Результаты последних исследований опубликованы в журнале «Воздушно-космическая сфера» (https://cyberleninka.ru/article/n/zaschitnyy-kupol-obitaemoy-stantsii-na-poverhnosti-luny). Инициатор всех экспериментов – десятиклассник самарской школы № 64 Илья Янов.– Уже многим известно о технологии изготовления кирпичей в лунных условиях при помощи солнечных лучей, – объясняет Александр Пыжов. – Но я думаю, у этого способа есть два очевидных недостатка. Во-первых, день на спутнике длится примерно 15 земных суток, столько же продолжается лунная ночь, в течение которой стационарное гелиолитографическое производство, очевидно, будет простаивать. Также на создание в солнечной печи одного, например, 100-килограммового блока, пригодного для строительства, уходит около пяти часов. Это много.Технология, использованная политеховскими учеными, позволяет изготавливать кирпичи методом спекания реголита в СВЧ-печи в пять раз быстрее. Прочность кирпичей из имитатора лунного грунта значительно превышает прочность глиняного кирпича, а плотность готового реголитового блока приближается к плотности базальта.Испытания моделей различных вариантов куполов, проведённые в Самарском политехе, показали, что при сжатии стрельчатая форма укрытия на 15 – 18 процентов прочнее модели традиционного купола тех же габаритов, сообщает пресс-служба вуза.