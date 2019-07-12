УФССП России по Самарской области объявляет дополнительный прием документов на должность судебного пристава
12 июля 2019 13:26
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В связи с запланированным на октябрь 2019 года началом работы Шестого кассационного суда общей юрисдикции, УФССП России по Самарской области объявляет дополнительный прием документов на должность судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности Шестого кассационного суда.
Судебным приставам гарантируется стабильная заработная плата от 25 тысяч рублей, обязательное государственное социальное страхование, отпуск до 43 суток, транспортное обслуживание, связанное с исполнением должностных обязанностей, государственное пенсионное обеспечение, иные гарантии, установленные федеральными законами, предоставление субсидий на приобретение жилья.
Квалификационные требования: наличие образования не ниже среднего специального по юридическому, экономическому, психологическому, педагогическому и военному направлениям подготовки, отсутствие судимости, достижение 21-летнего возраста, отсутствие заболеваний, препятствующих поступлению на службу, хорошая физическая подготовка.
Перечень документов, необходимых для поступления на государственную гражданскую службу, размещены на сайте УФССП России по Самарской области r63.fssprus.ru/
Поступление на службу и зачисление в резерв производится на конкурсной основе.
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