У православных христиан наступил Успенский пост

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У православных христиан сегодня наступил двухнедельный Успенский пост. По строгости соблюдения он приравнивается к Великому: нельзя употреблять в пищу мясные и молочные продукты, рыбу, а также участвовать в увеселительных мероприятиях.Первый день Успенского поста называется Медовым Спасом. В это время на Руси начинали собирать мед и освящали его в храмах. На Медовый Спас также совершается малое освящение воды – в память о Крещении Руси, передает Радио Маяк.