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Троих судей областного суда отозвали из отставки

10 августа 2020 12:38
158
Троих судей областного суда отозвали из отставки
Закон это разрешает — если судейских вакансий образовалось слишком много и некому отправлять правосудие.

Три представления председателя Самарского областного суда о даче заключения о возможности привлечения судьи в отставке к исполнению обязанностей судьи Самарского областного суда на срок до одного года в порядке ст. 7-1 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» областная Квалификационная коллегия судей (ККС) рассмотрела на своем последнем заседании 7 августа 2020 года. В результате все три представления удовлетворены, из отставки отозвали судей Елену Шабаеву, Светлану Ласковскую и Марину Лазареву. Нехватка судей в областном суде образовалась год назад, после перехода части кадров в 6-й Кассационный суд общей юрисдикции.

Аналогичная процедура проделана в отношении судьи в отставке Владимира Каляева — его привлекли к исполнению обязанностей судьи Октябрьского городского суда, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото pixabay.com


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Комментарии


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В Самарской области в соревнованиях принимают участие 124 команды из столицы региона, Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска, Сызрани и других районов губернии.  Спорт в регионе
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Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.
6 августа 2020  18:09 
Дмитрий Азаров договорился с гендиректором завода "Тяжмаш" о финансировании капремонта ДК "Авангард"
Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.  Благоустройство региона
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Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
10 августа 2020  13:13
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу.
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу
 Поучаствовать могут все желающие в возрасте от 14 лет.  Новости Тольятти
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7 августа 2020  15:40
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.
Региональный центр инжиниринга представил уникальный измерительный прибор КИМ-1200
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.  Новости Тольятти
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7 августа 2020  15:17
6 августа технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация предпринимателей из Калужской области.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с предприятиями Калужской области
6 августа технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация предпринимателей из Калужской области.  Новости Тольятти
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