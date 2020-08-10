Троих судей областного суда отозвали из отставки

Закон это разрешает — если судейских вакансий образовалось слишком много и некому отправлять правосудие.
Три представления председателя Самарского областного суда о даче заключения о возможности привлечения судьи в отставке к исполнению обязанностей судьи Самарского областного суда на срок до одного года в порядке ст. 7-1 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» областная Квалификационная коллегия судей (ККС) рассмотрела на своем последнем заседании 7 августа 2020 года. В результате все три представления удовлетворены, из отставки отозвали судей Елену Шабаеву, Светлану Ласковскую и Марину Лазареву. Нехватка судей в областном суде образовалась год назад, после перехода части кадров в 6-й Кассационный суд общей юрисдикции.
Аналогичная процедура проделана в отношении судьи в отставке Владимира Каляева — его привлекли к исполнению обязанностей судьи Октябрьского городского суда, пишет СО ОНЛАЙН
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