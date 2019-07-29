«Территории РИТМа 2019» примет участников из 20 регионов России
29 июля 2019 13:33
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Более 100 заявок на участие в Международном инклюзивном форуме «Территория РИТМа» поступило организаторам. У потенциальных участников осталось меньше недели на то, чтобы подать заявки.
Организатор и идейный вдохновитель форума Роман Пономаренко отметил, что до конца регистрации осталось совсем мало времени. Однако уже сейчас очевидно, как люди с инвалидностью и без нее заинтересованы в участии. В этом году, открытия форума ожидают участники из 20 регионов нашей страны. Большая часть заявок поступила от нижегородцев. Не отстают и такие регионы как: Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. «Мы с большим трепетом ждем результатов отбора и встречи на форуме. Около половины участников, в этом году, имеют инвалидность. Их стремление стать частью большой семьи «Территории РИТМа» и научиться воплощать в жизнь свои социальные проекты вдохновляют нас. Это не просто люди с ограниченными возможностями – это люди лидеры, которые приносят и организовывают полезные для общества проекты.»- подчеркнул Роман Пономаренко.
Также ребята из Казани и Нижнего Новгорода поделились частью своих эссе, которые
Каждый желающий принять участие в Международном инклюзивном форуме социальных проектов «Территория РИТМа 2019» может оставить заявку на сайте http://территорияритма.рф до 30 июля 2019 года. Участие для всех БЕСПЛАТНОЕ.
Напомним, Международный инклюзивный форум социальных бизнес-проектов «Территория РИТМА: «Я - Предприниматель своей жизни – 2019» в третий раз пройдет на территории Нижегородской области. В ходе интенсива, с 1 по 4 сентября 2019 года, известные российские бизнесмены, медиа тренеры, политики, наставники, мастера актерского мастерства и ораторского искусства будут учить инициативных жителей навыкам предпринимательского мышления и созданию условий для его эффективного применения.
Основной целью проведения Международного инклюзивного форума является развитие живой социально-бизнес среды, позволяющей участникам с инвалидностью и без инвалидности консолидировать опыт владения инструментами социально проектирования и воплотить полученные знания в жизнь.
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