Свыше 6 800 детей в Самарской области познакомились с правилами электробезопасности

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Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» подвели итоги реализации мероприятий по профилактике электротравматизма среди детей и подростков. В 2019 году было проведено около 270 уроков электробезопасности, слушателями которых стало свыше 6 800 школьников.270 уроков – это 270 встреч со школьниками и дошколятами в населенных пунктах региона (включая удаленные сельские поселения), учебных заведениях, социальных учреждениях для несовершеннолетних (детские дома, интернаты, приюты и т.п.), детских оздоровительных и пришкольных лагерях. На каждой встрече специалисты в доступной и адаптированной для каждого возраста форме рассказывают об опасности электрического тока и правилах электробезопасности, которые необходимо соблюдать дома и на улице. Также ребята узнают об установленных на электрооборудовании предупреждающих знаках и знакомятся со средствами защиты, которые используют в своей работе энергетики.Также в 2019 году энергетики провели первый городской фестиваль электробезопасности, на котором дети в игровой форме могли познакомиться с профессией энергетика и самыми основными правилами электробезопасности. Отдельные мероприятия проводились в рамках конкурсов детских рисунков и Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче.Специалисты «Самарских сетей» на постоянной основе ведут профилактическую работу по предотвращению случаев электротравматизма на энергообъектах, уделяя особое внимание вопросам детской безопасности. Помимо работы непосредственно с детьми, энергетики проводят встречи с преподавателями ОБЖ и родителями учащихся начальных классов.