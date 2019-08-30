Светомузыкальные фонтаны в Самаре - в десятке самых впечатляющих в России
30 августа 2019 09:12
127
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей, чтобы выяснить, в каких городах России по вечерам проходят самые красочные шоу светомузыкальных фонтанов.
Светомузыкальный фонтан в курортном городе Адлер в Сочи 50,59% туристов назвали самым впечатляющим.
В первую тройку самых красочных и музыкальных фонтанов страны также вошли фонтаны в Санкт-Петербурге (15,29%) и Анапе (10,59%).
Меньше всего голосов набрали «поющие» световые фонтаны в Кисловодске, Грозном, Геленджике и Ярославле (по 4,71%), в поселке Партенит Алуштинского района Республики Крым (3,53%) и в городе Самара (1,18%).
За светомузыкальные фонтаны, расположенные в парке Горького, на ВДНХ и в других местах Москвы, никто не проголосовал.
В комментариях к опросу туристы также отметили, как самые красивые «поющие» фонтаны, в городе Севастополе и Воронеже.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
30 августа 2019 12:56
Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие с участием мотоциклистов. Социум
5
30 августа 2019 11:39
Об этом губернатор сообщил в своем твиттере. Социум
78
30 августа 2019 11:29
Отмечалось, что практически все экзамены заканчиваются к началу июля, каникулы длятся всего два месяца. Социум
71
Здравоохранение
30 августа 2019 09:06
В таком состоянии напиток оказывает обратное действие. Здравоохранение
124
29 августа 2019 21:22
В Минздраве рассказали о таких профессиях, как IT-менеджер здоровья и дизайнер-архитектор человеческого тела. Здравоохранение
699
29 августа 2019 17:54
Реализуется проект по дистанционной передаче ЭКГ от районных больниц и бригад скорой помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер. Здравоохранение
324
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14300
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14260
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14359
Туризм
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
79
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
286
26 августа 2019 11:56
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
240
Образование
29 августа 2019 13:26
Больше всего тех, кто собирается провожать ребенка в школу, — среди родителей первоклассников. Образование
259
29 августа 2019 09:55
В ведомстве отметили, что образовательные организации могут самостоятельно принимать решение. Образование
197
28 августа 2019 17:43
На конференции подвели итоги работы за прошлый учебный год и поговорили о перспективах развития всей отрасли, в том числе в рамках реализации национального... Образование
355
Культура
30 августа 2019 11:58
В честь 75-летия музыки Александра Александрова гимн России прозвучит в исполнении сводного оркестра рекордного размера. Культура
57
30 августа 2019 09:41
Руководителя регионального минкульта могут назначить без конкурса. Культура
144
29 августа 2019 16:52
Выступление Филиппа Киркорова на конкурсе «Новая волна» в Сочи было потрясающим, несмотря на эмоциональную репетицию, во время которой певец был... Культура
306
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15019
Мода
21 августа 2019 21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только. Мода
69
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14483
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1159
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
415
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
317
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
275
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
518
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1333
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
657
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2133
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
367
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
643
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
452
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
612
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
981
Мероприятия