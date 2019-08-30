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Новости /  Общество /  Социум  

Светомузыкальные фонтаны в Самаре - в десятке самых впечатляющих в России

30 августа 2019 09:12
127
Светомузыкальные фонтаны в Самаре - в десятке самых впечатляющих в России
Фонтан в городе Адлер в Сочи 50,59% туристов назвали самым впечатляющим.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей, чтобы выяснить, в каких городах России по вечерам проходят самые красочные шоу светомузыкальных фонтанов.

Светомузыкальный фонтан в курортном городе Адлер в Сочи 50,59% туристов назвали самым впечатляющим.

В первую тройку самых красочных и музыкальных фонтанов страны также вошли фонтаны в Санкт-Петербурге (15,29%) и Анапе (10,59%).

Меньше всего голосов набрали «поющие» световые фонтаны в Кисловодске, Грозном, Геленджике и Ярославле (по 4,71%), в поселке Партенит Алуштинского района Республики Крым (3,53%) и в городе Самара (1,18%).

За светомузыкальные фонтаны, расположенные в парке Горького, на ВДНХ и в других местах Москвы, никто не проголосовал.

В комментариях к опросу туристы также отметили, как самые красивые «поющие» фонтаны, в городе Севастополе и Воронеже.


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Комментарии



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