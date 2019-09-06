Судебные приставы вернули самарцам свыше 3 млн рублей, которые им задолжал работодатель

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В отделе судебных приставов Советского района г. Самара на исполнении находилось 118 исполнительных производств о взыскании заработной платы в отношении одного из муниципальных предприятий города на общую сумму свыше 3 миллионов рублей. Руководство предприятия на протяжении длительного времени не оплачивало труд своих сотрудников.Судебным приставом-исполнителем данные исполнительные производства были объедены в сводное, в рамках которого установлено, что предприятие-должник сдает в аренду принадлежащие ему транспортные средства. Должностным лицом Управления были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, получаемые должником на основании договора аренды.Поступившие в счет платы за пользование имуществом предприятия, денежные средства перечислены судебным приставом-исполнителем работникам организации. Таким образом, свыше 100 человек получили заработную плату на общую сумму почти 3,2 миллиона рублей.