Судебные приставы проверили посетителей аэропорта «Курумоч» на наличие задолженностей

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Работники Службы совместно с сотрудниками Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели акцию «В отпуск — без долгов!» в аэропорту «Курумоч». Судебные приставы проверили на наличие задолженностей свыше 10 граждан, отправляющихся на заграничные курорты. Среди тех, кто обратился к судебным приставам был и гражданин Ю.Как пояснил мужчина, у него имелась задолженность по налогам, но после того, как он узнал, что может быть ограничен в праве выезда, то сразу оплатил. Работники ведомства проверили посетителя аэропорта по базе данных. Гражданин Ю. действительно до недавнего времени был должником, но 16 июля исполнительное производство в отношении него было окончено и все ограничения сняты.Всего по итогам проведения акции судебными приставами взыскано почти 6,5 миллионов рублей. Окончено около 550 исполнительных производств. Вручено более 1 200 памяток о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств» и установлено свыше 120 приложений «ФССП», с помощью которых можно самостоятельно проверять себя на наличие задолженностей.