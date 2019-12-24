Судебные приставы помогли четырем сиротам стать обладателями своего жилья в Самаре

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В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску по Самарской области на исполнении находилось сразу несколько исполнительных производства в отношении Администрации одного из районов г. Самары. Согласно решению суда должник обязан был предоставить бывшим воспитанникам детского дома жилье, которое отвечало бы всем санитарным и техническим требованиям. Однако вопреки действующему законодательству, молодые люди не получили в установленный законом срок ключи от квартир.В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель неоднократно привлек должника за нарушение содержащихся в исполнительных документах требований к административной ответственности, на него был наложен административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.Только после привлечения к административной ответственности с четырьмя молодыми людьми заключили договоры социального найма. Им вручили ключи от благоустроенных квартир из специализированного жилищного фонда г. Самара.