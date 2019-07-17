Судебные приставы Тольятти спасли ребенка из неблагополучной семьи

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На основании решения суда в отделе судебных приставов Автозаводского района №1г. Тольятти в отношении гражданки П. было возбуждено исполнительное производство об обязании ее передать трехлетнего сына органу опеки и попечительства г.о. Тольятти.В ходе исполнительных действий работниками Службы было установлено, что по адресу, указанному в исполнительном документе, гражданка П. отсутствует. Там проживает ее старший сын вместе с отцом. С их слов, должница ведет аморальный образ жизни и употребляет наркотики. По данному адресу не появлялась уже давно.Приставам удалось установить, что должница может находиться в Красноярском районе Самарской области у своей свекрови.Было установлено, что должница с мужем и трехлетним сыном действительно были у свекрови несколько дней, но вернулись в г. Тольятти. Точный адрес их местонахождения женщине не известен.В рамках исполнительного производства работниками Службы также было установлено, что должница является обвиняемой по ст. 228 УК РФ и вызвана в отдел полиции. В указанное время женщина на допрос явилась вместе с ребенком.При выходе из отдела полиции гражданка П. была задержана судебным приставом-исполнителем и судебным приставом по розыску отдела судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти. Несовершеннолетний ребенок был передан представителю органа по опеки и попечительства г.о. Тольятти.