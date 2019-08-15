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Судебные приставы Самарской области провели рейд по должникам-алиментщикам

15 августа 2019 09:49
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Судебные приставы Самарской области провели рейд по должникам-алиментщикам
Он прошел в рамках в рамках акции «Собери ребенка в школу».

Ранее утро для судебных приставов начинается с выхода на адрес должника-алиментщика. Таких в Советском районе г. Самары более 300 человек. Одним из них является гражданин К., который накопил долги по алиментам, коммунальным платежам и кредитам на сумму свыше 150 тысяч рублей. Должник уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). В это раннее утро мужчину удалось застать дома. Он пояснил, что уже месяц работает в управляющей компании, и успел перевести 4 тысячи рублей в счет погашения задолженности. Должнику вручили требование о явке на прием к судебному приставу-исполнителю и пояснили о необходимости предоставить документы о трудоустройстве и оплате долга.
Следующий адрес — алиментщик тоже дома, собирается на работу. Гражданин В. задолжал своему ребенку более 80 тысяч рублей. За уклонение от уплаты алиментов в отношении него судебные приставы-исполнители уже составляли протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), после чего ему назначили наказание в виде обязательных работ. Мужчина пояснил, что уже устроился на работу. Должнику вручили требование о явке на прием к судебному приставу и пояснили о необходимости предоставить документы о трудоустройстве и оплате долга.

Напомним, в Самарской области в начале августа стартовала информационная акция «Собери ребенка в школу». Ее целью является повышение эффективности взыскания алиментных платежей и привлечение внимания общественности к нарушению прав детей. Судебные приставы Самарской области усиленно отрабатывают вопросы взыскания алиментов.
Информационная акция «Собери ребенка в школу» приурочена к Дню знаний и продлится до 18 сентября 2019 года.
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